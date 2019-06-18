女友生日送「般若心經蛋糕」 網驚：慘了！

2019-06-18 20:44 聯合新聞網 綜合報導



日本一家菓子工房蛋糕店PO出特製「般若心經」蛋糕的照片，在twitter上被轉發了2.5千次。圖擷自／twitter 分享 facebook

日本一家菓子工房蛋糕店在14日PO出一張特製蛋糕的照片，只見純白的蛋糕外衣上，竟然用巧克力寫滿「般若心經」，蛋糕師表示自己花整整2個小時才寫完。

這家蛋糕店名「菓子工房シュクルリ」位於日本的大阪市內，有將近5千個追蹤 ，平時接受客製化訂做蛋糕。這顆「般若心經」蛋糕是店長的朋友想為女朋友的生日製造驚喜，而特別委託的，不僅是讓蛋糕師花了2個小時，才把經文上的字給寫上，還十分擔心是否會「寫錯字」。

PO文一出，不只是在twitter上被轉發了2.5千次，還紅到台灣的網路上，網友表示「蛋糕需要插上的是蠟燭還是香」、「吃完感覺都被超渡了」、「密集恐懼蛋糕」、「吃完直接成佛」。

但也有網友認真分析，指出「對於一個佛教徒來說是No No，因為佛經包含著佛的智慧跟慈悲。他不是我們這些凡夫俗子能拿來做蛋糕或衣服之類，修行高的師父都不敢…當然如果你覺得who cares 我也不能說什麼，只希望有智慧的佛教弟子不要模仿」。