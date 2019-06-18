競標28萬買到別墅？男子「交屋」看到真相好崩潰

2019-06-18 13:56 聯合新聞網 綜合報導



花28萬買別墅，沒想到只是屋前的一小條草地。圖擷自 Daily Mail 分享 facebook

「申購前應詳閱公開說明書」不只用在投資基金，也要用在買房產！美國佛羅里達州一名男子在一個網上拍賣會上，出價9100美元（約新台幣28萬6000元）競標到一塊地。原本以為自己標到的是一棟別墅，沒想到等到交屋時，才發現買到的僅是一塊價值不到50美元（約新台幣1500元）的無用空地。

根據《每日郵報》報導，一名美國男子霍利斯（Kerville Holness）在布勞沃德拍賣網站（Broward online auction）相中一間位於佛羅里達州的法拍別墅，並以9100美元的價格競標購得。原以為撿到便宜，沒想到標到的不是別墅，而是屋前0.3公尺乘30公尺的草地，僅值50美元（約新台幣1500元）。

只見這片草地從人行道路邊開始，經過兩個別墅的車庫牆下，延伸到住宅後院的草地，毫無用處。這讓霍利斯氣得直呼「這根本就是欺騙」，並要求退款。但對方認為是霍利斯沒有看清楚拍賣訊息，沒有權利要求退款。因此霍利斯轉而向政府部門投訴，但官員也表示，根據州法霍利斯什麼也不能做。 但霍利斯表示「售屋資訊根本沒有標示清楚，他們應該畫線區分」，更提到他並非唯一被騙者，因為當時這塊土地還有4人在競標。