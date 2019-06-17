特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10 聯合新聞網 綜合報導



當在高速公路上不經意看到隔壁車輛駕駛已經沉沉進入夢鄉，你會做何反應？

僅管自動駕駛技術已是各家車廠競相發展的輔助功能，它都還是一項備受爭議且未發展成熟的技術。因此，當美國一名駕駛尚恩(Shawn Miladinovich)行駛在加州405號高速公路上時，見到隔壁車道上的特斯拉駕駛似乎睡著時，他感到既震驚又緊張「雖然看過自動駕駛的報導，我還是不敢相信這一切正在我眼前上演」。

一輛特斯拉的駕駛在交通繁忙的高速公路上睡著了，車輛以100多公里的時速自動駕駛。圖截自: nbc 分享 facebook

據美國「NBC新聞」報導，尚恩在交通繁忙的405高速公路上發現一位駕駛似乎在行進的特斯拉中打瞌睡時，立刻通知了高速公路的巡邏隊。等開了30英哩(約48公里)後他發現這位駕駛的眼皮還是閉上的，根本陷入了熟睡。「那時我才明白他不只是打瞌睡而是真的睡著了，他的眼睛一直閉著，雙手也不在方向盤附近」，尚恩車上的乘客把這一幕錄了下來。

路過的車輛發現該駕駛不只是打瞌睡，而是維持了至少48公里的路程全程閉眼睡著。圖截自: nbc 分享 facebook

他們表示該駕駛在方向盤附近綁了一些小東西，這些東西如果在駕駛睡著的時候掉下來，可能會讓這台時速超過100公里的轎車發生意外。

查看特斯拉的網站可以看到，他們宣稱自家的自動駕駛功能是為了分擔駕駛的沉重任務所開發的，主要讓車輛能夠在車道中自動轉向、加速以及煞車。但他們也表示自動駕駛功能需要在駕駛清醒的狀態下啟動，而非讓車輛完全接手開車的工作。美國道路安全部門將自動駕駛從協助部份駕駛到全自動駕駛分了六個階層，特斯拉所發展的功能為其中的第二和第三類，這些功能都要求駕駛要全程保持在能隨時切換為手動開車的狀態下。