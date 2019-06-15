妻疑丈夫出軌偷賣他寶貝報復 竟搞烏龍損失上百萬

2019-06-15 10:31 聯合新聞網 綜合報導



保羅是一名足球狂熱者。圖／取自 《太陽報》 分享 facebook

一名英國籍的41歲全職媽媽雪莉（Shelly Cohen），與35歲的保羅（Paul）結婚10年，雖然感情融洽，彼此也育有三名小孩，但保羅熱愛足球，導致雪莉常自稱是「足球寡婦」。某次保羅出差，卻被雪莉抓包他是去看足球比賽，身邊還坐著一位金髮妙齡女子，雪莉一氣之下將保羅178萬元的足球收藏品以198元賤價賣出，雖然兩人沒有離婚，保羅也坦言「永遠不會原諒雪莉」。

根據《太陽報》報導，保羅某次因公出差，卻有朋友向雪莉通報，在足球比賽的直播上看到保羅與一名金髮女一起在看球，雪莉立刻上網搜證，對於保羅疑似出軌，又轉播給全國人民看到，雪莉十分不滿，決定報復保羅。

由於保羅非常珍惜足球收藏品，雪莉將他所有的珍藏品賤價賣出，其中最珍貴、年代最久遠收藏，是1946年切爾西對埃弗頓的比賽，距今已有73年歷史，甚至還有爺爺傳下來的紀念品，這些歷史至少10年起跳的珍藏品價值約4.5萬英鎊（約新台幣178萬元），雪莉僅以5英鎊（約新台幣198元）在二手拍賣網上成交，等於便宜近100萬倍。

保羅在看完球賽後，收到拍賣網傳來的電子訊息，發現情況不妙，一問之下才知道是老婆以為自己出軌，但保羅表示，根本不認識坐在旁邊的金髮女子，會撒謊也只是擔心去看球會被老婆阻止。目前兩人尚未離婚，但保羅直言「我永遠不會原諒她做的一切，這是一種過份極端的反應」。