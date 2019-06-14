女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47 聯合新聞網 綜合報導



瓦倫蒂娜被七個「乾爹」包養。圖擷自 太陽報 分享 facebook

英國《BBC》近日製作了一支紀錄片《包養甜心的秘密》（Secrets of Sugar Baby Dating）。一名28歲英國記者蒂芬妮·斯威尼（ Tiffany Sweeney ）親自臥底體驗被包養，發現有些人每月可收入約4萬多英鎊（約新台幣100多萬元），但蒂芙尼也驚恐地聽到一位來自紐約的女人，前後被騙了2600美元（約新台幣8萬2000元）。蒂芬妮透過這支紀錄片，帶大家一探美國和英國包養界的究竟。

根據《太陽報》的報導，蒂芬妮在臥底的過程中，認識了英國的瓦倫蒂娜（Valentina）。瓦倫蒂娜有七個乾爹（suger daddy），而她聲稱平均每月可以從一個男人身上獲得3000英鎊（約新台幣12萬元）的「糖分」。除了錢，正在大學學習時尚設計的瓦倫蒂娜，還有裝滿奢侈品的衣櫃，而這些全是「乾爹們」買給他的禮物。「當我看到我喜歡的東西時，我會向他示意，像是觸摸他的肩膀、眼神交流......你所做的一切都被認為是調情」瓦倫蒂娜說。而除了現在的七個「乾爹」之外，她也會採取「每次見面付費」的方式與其他男士約會。

瓦倫蒂娜承認和「乾爹」之間有性和金錢的存在，但她認為這並非性交易，而是和其他關係一樣。「跟我同齡的男性無法滿足我的標準，他們只想坐在家裡玩電動。」瓦倫蒂娜表示這些老男人也只是想要有個女孩將青春活力注入他們的生活，有時候她會為了「乾爹」裝扮成「女學生」（schoolgirl）的樣子。

瓦倫蒂娜透過包養網站找到這些「乾爹」，其中包括尋找和安排。這樣的網站在全球超過1000萬名會員，聲稱提供「互利關係」，一方面幫助尋求奢侈生活方式的年輕人成為「包養甜心」（suger baby），另一方面則是滿足成功和富有的男人們成為「有吸引力的乾爹」。

但是記者蒂芬妮發現，許多「乾爹」甚至一些被封鎖的人，會用一些方式繞過包養網站的規則來欺騙、勾引女孩們。她也觀察到在與這些「乾爹們」交涉時，自己是談話中的弱者，「他們措辭非常謹慎聰明，像用一些『代碼』來詢問進一步的意願」。