不慎亂倫！17歲男參加婚禮 與陌生女交歡後才知是表姐

2019-06-13 11:41 香港01 撰文：卓柏安



活在大家族之中，難免有些親戚從未相認。外國一名網民在Reddit討論區上發文，指大半年前，年約17歲的他去參加叔叔的婚禮時，在席上碰見一位陌生女子，兩人情投意合就發生親密關係。不料完事之後，兩人不約而同表示因為「出席叔叔的婚禮」而來，才驚覺眼前人竟是表姐，是有血緣關係的近親，卻因沒有問清關係而亂倫，事後感到十分後悔。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

樓主表示其母有3名兄弟及5名姐妹，各人都有子女，部分更已經有孫。大半年前，樓主出席媽媽兄弟的婚禮，現場來了約50至60人，「估計大約六成人與我有血緣關係」，不過部分人他只見過一、兩次，有些甚至完全不認識。

正值血氣方剛的樓主，在婚禮派對上與其他人開心跳舞，並喝了不少酒，然後遇上一名約20歲的女子，當時他並不認識對方，兩人情投意合就一起跳舞、互相撫、甚至親吻，女方更邀請他「上樓」到酒店房，暗示想有進一步關係。

正值青春期的樓主立即答應女方的相邀，當時自己假定女方是新娘的親友，但當兩人親熱完穿回衣服的時候，閒談時女方問：「你認識新娘嗎？」樓主頓感晴天霹靂，一度希望她只是在說笑。不過當兩人都表明身份之後，才發現是男家親友，是有血緣關係的表姐弟，剛才卻不慎亂倫了。

兩人一度打算假裝事件沒有發生過，前後腳回到婚禮場地，惟女方立即把事件告知家人，隨即被帶回家，而在場人士亦因而得悉內情。

樓主曾父母強調事件是一場意外，父母雖然接受了解釋，但仍對他感到失望及覺得困擾，爸爸更質問樓主為何沒有看到，女方在婚禮期間一直坐在男家一邊，令樓主自覺要檢討觀察能力。樓主稱家人事後不斷重提事件，連朋友亦知道他做過的事，令他直到今天仍覺得十分慚愧。

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