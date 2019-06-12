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大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13世界日報 編譯組╱灣區11日電

涉嫌在網上與未成人談論性話題被捕的聖馬刁市警員戴維斯。 圖／聖荷西警方提供
涉嫌在網上與未成人談論性話題被捕的聖馬刁市警員戴維斯。 圖／聖荷西警方提供
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灣區一名大學生使用社群媒體Snapchat的濾鏡功能，在網上冒充自己是一名未成年少女，竟因此抓到一名聖馬刁縣警員。

20歲的亞裔大學生伊森（Ethan）表示，他有一名女性友人幼年曾經遭人猥褻，讓他感到氣憤。於是，他決定在網上開一個臥底帳戶，用來識別戀童癖者。伊森不願透其姓氏，因為怕遭人報復。

伊森使用Snapchat的性別轉換濾鏡為自己拍了一張照，然後放到約會APP Tinder上，自稱自己叫艾斯特（Esther），結果收到一名男子的簡訊，問「她」：「今晚有空玩嗎？」伊森決定利用這個機會釣出心懷不軌之徒。

伊森隨後使用另一個APP回覆該名男子，告訴他「她」只有16歲，該男表示沒有關係。接下來12個小時，該男與伊森的對話愈來愈露骨，伊森把這些對話內容全部截圖，傳給警方。

警方調查人員證實，這名男子是聖馬刁市現職警員戴維斯（Robert Davies），他最近才因在警局領導有方受到表。上周他已經以涉嫌在社群媒體上與未成人談論性話題被捕。

聖馬刁市警局局長曼海默（Susan Manheimer）發表聲明說：「如果這項指控屬實，是對我們警局和專業的侮辱。身為聖馬刁縣警員，我們誓言服務和保護我們的社區。我在此保證，我們會繼續以『專業、誠信和卓越』服務社區，堅守我們的承諾。」

伊森使用Snapchat性別轉換濾鏡拍下的自拍照。 圖／擷自電視新聞
伊森使用Snapchat性別轉換濾鏡拍下的自拍照。 圖／擷自電視新聞
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