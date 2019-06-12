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要沉了？墨西哥商場漏雨「水災」 樂隊惡搞奏鐵達尼號主題曲

2019-06-12 14:53香港01 記者盧勁揚／報導

墨西哥一個商場因為大雨漏水，現場一隊樂隊卻未有中止表演，更配合地奏出電影《鐵達尼...
墨西哥一個商場因為大雨漏水，現場一隊樂隊卻未有中止表演，更配合地奏出電影《鐵達尼號》主題曲。圖擷自／twitter
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建築物如果沒有做好防範功夫，遇上惡劣天氣下起豪雨，就可能出現漏水的問題。墨西哥一個商場近日因為大雨而漏水，商場內頓變「水舞間」，不過現場一隊樂隊卻未有中止表演，更配合地奏出電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》，令現場遊人都如置身戲中險境，非常有「臨場感」。

該個商場位於墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），當地周六（8日）下起大雨，天花板嚴重漏水，使地板出現積水。不過令人意料不到的，在場樂隊竟然苦中作樂，演奏出《鐵達尼號》的主題曲《My Heart Will Go On》。音樂一起，就令人聯想到鐵達尼號撞上冰山之後，海水開始湧入船內的畫面，猶如商場快要沉沒一樣。

網友上載的短片很快就被瘋傳，至今有超過690萬次瀏覽。更有網友笑稱，樂隊在漏水時仍然沒有逃離，猶如鐵達尼號上的樂隊堅持演奏至最後一刻一樣，非常敬業。據悉，該商場並非第一次遇到漏水情況，在去年雨季一樣曾發生「水災」。

延伸閱讀：

輔大每逢暴雨變「水上樂園」 學生惡搞遊樂設施地圖歡迎遊客

水柱噴入車廂 港鐵變水舞間狂漏水

文章授權轉載自《香港01》

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