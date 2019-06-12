妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂

2019-06-12 11:45 聯合新聞網 綜合報導



阿德里安2012年贏得彩券，不但和太太以香檳慶祝還買下昂貴的莊園。圖擷自 lottery24 分享 facebook

「一張在手希望無窮」，許多人都夢想能夠有朝一日能中樂透，這樣就能過自己想要的生活、做自己想做的事。但中樂透不見得會讓你變得更快樂，甚至可能比原本更不快樂。

根據《每日郵報》報導，48歲的英國男子阿德里安·貝福德（Adrian Bayford）原本是一個郵差，因為喜歡搖滾樂，後來開了中古樂器行。2012年他和妻子吉莉安（Gillian）因為購買歐洲百萬彩券（EuroMillions）贏得了1.48億英鎊（約新台幣58億）的獎金，使他有幸成為英國第516位富豪。

當時他和太太不但用香檳慶祝獲得大獎，之後更在劍橋郡林頓（Linton, Cambridgeshire）買下了格魯吉亞二級保護建築和龐大的鄉村莊園。不僅如此，他還購買一群牛、馬、母雞和羊，以及昂貴的農業機具並僱用一隊工人，對鄉村生活充滿了期待。

然而，再有錢也買不到快樂。中獎的15個月後，妻子吉莉安以八年的婚姻以「無可挽回的破裂」為由與他離婚，並帶著兩個孩子搬到蘇格蘭。不僅如此，阿德里安認為「每個人只想要拿到他的一塊地」，並且常被當地居民諷刺，他如此有錢卻對地方的貢獻微乎其微。

阿德里安表示他有意賣掉別墅農場，並且計畫搬到澳大利亞。他的朋友認為阿德里安的財產讓他感到越來越孤立，甚至出去喝啤酒也讓他不再感到舒服。如今，廣大的莊園裡雖然仍裝滿了動物和機械，卻已經空無一人。

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