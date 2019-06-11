日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴
網路上流傳著不少文章訴說著女生胸大的各種困擾，但究竟除了吸睛之外，巨乳還有甚麼好處呢？
近日日本一位女生於Twitter分享個人看法，列出巨乳三大好處，竟意外引起肌肉猛男的爆笑共鳴。
該女生認為巨乳女生有3大好處：不怕吃得太飽凸肚腩；偶爾有些衣服超合襯；能一邊喝飲料一邊雙手打字。
最後附上自己單靠胸部托咖啡的神技片段，吸引大批網友瘋傳，亦有其他女生分享自身感受，意外的是竟有位肌肉猛男表示十分有共鳴...
看來這些好處不單是巨乳女生的專利，只要努力操肌，男生也可以表演「無手喝飲料」！
胸部大的日常
除巨乳三大好處外，該女生平日亦會分享胸大相關的瑣事，例如被胸部遮擋視線、特別的孭袋方法等等。
如果能選擇的話，女生們會想當個巨乳女生嗎？不妨留言一起討論吧！
個人的な意見ですが— Hカップな広告マン-アリペイサン (@hcupadman) 2019年6月8日
巨乳で良かったことは、
1位 食べ過ぎてお腹出てもバレない
2位 たまに抜群に似合う服がある
3位 カフェラテ飲みながらパソコン打てる
です。 pic.twitter.com/TF0FXzCOS0
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文章授權轉載自《香港01》
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