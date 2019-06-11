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日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴

2019-06-11 19:43香港01 記者抹茶仔／報導

日本一位女生於Twitter分享個人看法，列出巨乳三大好處。 圖擷自Twitte...
日本一位女生於Twitter分享個人看法，列出巨乳三大好處。 圖擷自Twitter@hcupadman
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網路上流傳著不少文章訴說著女生胸大的各種困擾，但究竟除了吸睛之外，巨乳還有甚麼好處呢？

近日日本一位女生於Twitter分享個人看法，列出巨乳三大好處，竟意外引起肌肉猛男的爆笑共鳴。

該女生認為巨乳女生有3大好處：不怕吃得太飽凸肚腩；偶爾有些衣服超合襯；能一邊喝飲料一邊雙手打字。

最後附上自己單靠胸部托咖啡的神技片段，吸引大批網友瘋傳，亦有其他女生分享自身感受，意外的是竟有位肌肉猛男表示十分有共鳴...

看來這些好處不單是巨乳女生的專利，只要努力操肌，男生也可以表演「無手喝飲料」！

竟有一位肌肉猛男表示有共鳴，示範胸部托飲料不是巨乳女生的專利表示，「超有同感，但...
竟有一位肌肉猛男表示有共鳴，示範胸部托飲料不是巨乳女生的專利表示，「超有同感，但我要喝剩一半才夾得住」。 圖擷自Twitter@gasshun
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胸部大的日常

除巨乳三大好處外，該女生平日亦會分享胸大相關的瑣事，例如被胸部遮擋視線、特別的孭袋方法等等。

如果能選擇的話，女生們會想當個巨乳女生嗎？不妨留言一起討論吧！

日本網友亦表示平日去開會時經常找不到電話。 圖擷自Twitter@hcupadm...
日本網友亦表示平日去開會時經常找不到電話。 圖擷自Twitter@hcupadman
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原來是被胸部遮住了。 圖擷自Twitter@hcupadman
原來是被胸部遮住了。 圖擷自Twitter@hcupadman
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圖擷自Twitter@hcupadman
圖擷自Twitter@hcupadman
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女生表示因為胸部很重，這樣背包包就能抵消重量。 圖擷自Twitter@hcupa...
女生表示因為胸部很重，這樣背包包就能抵消重量。 圖擷自Twitter@hcupadman
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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