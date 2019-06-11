藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23 聯合新聞網 綜合報導



近日在推特上瘋傳兩張圖，兩顆圓球的顏色實際上是一樣的。圖／取自推特 分享 facebook

網路流傳多年的「鞋子圖」，日前透過社群轉貼，討論度再次發酵，有人認為這隻鞋子鞋面是粉紅色、鞋帶為白色，也有人認為鞋子是灰色、鞋帶是藍綠色，專家指出是「色彩恆常性」的關係。此外也有許多照片因「視覺錯位」在網路上引發熱議，近日在推特上有兩張圖被瘋傳，圖中可以見到兩顆圓球，乍看之下會覺得左邊的球是藍色的，右邊的球是綠色的，但驚人的是，兩顆球的顏色實際上是一樣的！

這兩張圖是出自美國德州大學艾爾帕索分校的教授大衛諾維克（David Novick）之手，左邊圖是以黃色為底，球體上佈滿紫色小點，右邊則是紫色底，上面是黃色小點，這時會覺得左側的球為藍色、右側的球為綠色，不過教授卻說兩顆球是同樣顏色。

有網友將圖片放大截取部分球體的色塊，也有神人用PhotoShop還原這兩張圖的製造過程並拍成影片幫眾人解惑，還有將小點的顏色互換，發現兩顆球真的是一樣顏色，網友知道真相之後感到相當驚訝，「一開始不信，自己用備忘錄畫了一下是真的…」，還提問「所以皮膚黑的人到底穿什麼顏色的衣服顯白？」一些網友甚至悟出道理表示「環境決定你是怎麼樣的人」、「眼見不一定為憑」。

其原理是因黃色的明度比紫色高，當兩者同時且密集附著在同一顏色的物體上時，黃色會提高物體的明度，紫色則會降低物體的明度，色彩會受到不同環境影響時產生不同的反映，所以才會造成「視覺錯位」。

有網友將圖片放大截取部分球體的色塊，黃色會提高物體的明度，紫色則會降低物體的明度。圖／取自微博 分享 facebook

將兩圖的紫色、黃色圓點互換，會發現圓球顏色實際一樣。圖／取自微博 分享 facebook