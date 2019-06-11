孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53 聯合新聞網 綜合報導



一名孕婦到星巴克點焦糖瑪奇朵，被男店員以「對胎兒不好」為由拒賣。示意圖／ingimage 分享 facebook

英國一名喜劇演員史蒂文森（Tiffany Stevenson）上月到星巴克買咖啡，看到有孕婦點了焦糖瑪奇朵，不過男店員卻拒賣，並表示擔心咖啡因會危害到胎兒健康。當下她直接出面說話，認為男人不該指點孕婦哪些事情是該做或不該做，事後也將此經歷分享到推特，意外掀起網友論戰。

史蒂文森在推特發文，以「在星巴克令人難以置信的『子宮騷擾』（womb bothering）」為題，談及日前在星巴克遇到一名孕婦點了焦糖瑪奇朵，櫃台後面目測不超過30歲的男店員詢問她，「你想要我做一杯沒有咖啡因的嗎？」這名孕婦感謝男店員的好意，並表明她不需要無咖啡因的飲品。

接著男店員開始堅持自己的原則，不想把焦糖瑪奇朵交給孕婦，「我應該要給你不含咖啡因的飲料，因為咖啡因對胎兒不好」。雙方陷入尷尬氛圍，史蒂文森聽到孕婦向男店員解釋，她一天只會喝一杯咖啡，很清楚自己的身體狀況，對胎兒或是身體都沒有問題。

然而男店員還是認為她不該喝；就在此時，史蒂文森決定出面說話，「你一個大男人，指點女人懷孕時該做哪些事與不該做哪些事？」店員依然堅定地回「我會這麼說是因為對寶寶不好」。

該貼文也引發網友熱議，許多網友認為大眾很愛「裝懂」，自以為是地限制孕婦行為，有人分享自己的經驗「我懷孕時也發生過，那時我表現的一臉傷心，然後告訴服務生那不是懷孕，是巨大的腫瘤，然後他們看起來很驚嚇，非常迅速地為我服務」、「有服務生曾非常堅定告訴我，因為我懷孕不能吃一盤酪梨，真是無知與傲慢的非凡結合」、「只有回覆要墮胎才能讓他們閉嘴」、「沒有子宮，沒有意見」。不過也有網友替男店員說話，認為他是一名好店員，他可能真的只是不希望孕婦喝咖啡，對身體或胎兒有影響。

英國國民健保署（NHS）網站則指出，像是茶類、咖啡、巧克力、能量飲料等商品大部分都含有咖啡因，「如果你是孕婦，請把每天咖啡因攝取量限制在200毫克以內，差不多等於兩杯即溶咖啡」。