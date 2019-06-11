親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

他30歲存款70萬想買台南600萬房 網勸敗：別被漲幅吃掉

NBA總冠軍G5直播／撐住KD傷退劣勢 半場勇士領先暴龍

孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53聯合新聞網 綜合報導

一名孕婦到星巴克點焦糖瑪奇朵，被男店員以「對胎兒不好」為由拒賣。示意圖／ingi...
一名孕婦到星巴克點焦糖瑪奇朵，被男店員以「對胎兒不好」為由拒賣。示意圖／ingimage
分享

英國一名喜劇演員史蒂文森（Tiffany Stevenson）上月到星巴克咖啡，看到有孕婦點了焦糖瑪奇朵，不過男店員卻拒賣，並表示擔心咖啡因會危害到胎兒健康。當下她直接出面說話，認為男人不該指點孕婦哪些事情是該做或不該做，事後也將此經歷分享到推特，意外掀起網友論戰。

史蒂文森在推特發文，以「在星巴克令人難以置信的『子宮騷擾』（womb bothering）」為題，談及日前在星巴克遇到一名孕婦點了焦糖瑪奇朵，櫃台後面目測不超過30歲的男店員詢問她，「你想要我做一杯沒有咖啡因的嗎？」這名孕婦感謝男店員的好意，並表明她不需要無咖啡因的飲品。

接著男店員開始堅持自己的原則，不想把焦糖瑪奇朵交給孕婦，「我應該要給你不含咖啡因的飲料，因為咖啡因對胎兒不好」。雙方陷入尷尬氛圍，史蒂文森聽到孕婦向男店員解釋，她一天只會喝一杯咖啡，很清楚自己的身體狀況，對胎兒或是身體都沒有問題。

然而男店員還是認為她不該喝；就在此時，史蒂文森決定出面說話，「你一個大男人，指點女人懷孕時該做哪些事與不該做哪些事？」店員依然堅定地回「我會這麼說是因為對寶寶不好」。

該貼文也引發網友熱議，許多網友認為大眾很愛「裝懂」，自以為是地限制孕婦行為，有人分享自己的經驗「我懷孕時也發生過，那時我表現的一臉傷心，然後告訴服務生那不是懷孕，是巨大的腫瘤，然後他們看起來很驚嚇，非常迅速地為我服務」、「有服務生曾非常堅定告訴我，因為我懷孕不能吃一盤酪梨，真是無知與傲慢的非凡結合」、「只有回覆要墮胎才能讓他們閉嘴」、「沒有子宮，沒有意見」。不過也有網友替男店員說話，認為他是一名好店員，他可能真的只是不希望孕婦喝咖啡，對身體或胎兒有影響。

英國國民健保署（NHS）網站則指出，像是茶類、咖啡、巧克力、能量飲料等商品大部分都含有咖啡因，「如果你是孕婦，請把每天咖啡因攝取量限制在200毫克以內，差不多等於兩杯即溶咖啡」。

咖啡孕婦懷孕星巴克子宮

相關新聞

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 13:41

想月經提早完 少女自製「真空吸取器」吸陰道致血崩

2019-06-10 11:00

21歲男玩交友App遇真愛 訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

2019-06-10 10:50

kiss出人命！女友「種草莓」 澳男突暴斃身亡

2019-06-10 10:31

情侶野地恩愛響尾蛇在旁 警喊別動男狂奔放生女友

2019-06-10 09:43

影／14年沒清房間！電玩主播直播清掃 挖出活蛆

2019-06-09 17:24

英國19歲少年用驗孕棒驚見兩條線 竟是罹患睪丸癌

2019-06-09 14:52

殺「黑色長頸鹿」不後悔！女獵人上節目笑稱：肉很美味

2019-06-09 13:32

賣二手書發大財 英老師年賺167萬

2019-06-09 13:01

鼓勵用垃圾換現金 14歲秘魯童辦銀行

2019-06-09 13:01

印度50度高溫 熱死一群猴子

2019-06-08 19:10
看更多

熱門文章

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

21歲男玩交友App遇真愛 訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

2019-06-10 10:50

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 13:41

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

5歲女小腸被泳池吸出 10年未進食近況曝光

2019-06-10 12:35

美科技大廠致函商務部：華為禁令恐危及美國國安

2019-06-10 10:53

芥末醬和番茄醬都不稀奇 老外現在最「哈」這種醬料

2019-06-10 23:19

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

貿易戰升高 中國大陸擴至外交戰線

2019-06-10 14:37

安倍晉三還沒下台 高顏值接班人已經呼之欲出

2019-06-10 13:42

南華早報：不只握手！川習會會邊進晚餐邊談

2019-06-11 07:47

想月經提早完 少女自製「真空吸取器」吸陰道致血崩

2019-06-10 11:00

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21

避關稅轉銷越南到美國？ 越南表示將重懲這些中國商品

2019-06-10 12:31

美法關係GG？ 川普和馬克宏種的「情誼之樹」死了！

2019-06-10 12:39

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

影／川普：相信習近平將出席G20 加徵更多關稅仍是選項

2019-06-11 06:29

別被音樂榜騙了！美去年冠軍專輯 近半不靠賣歌而是…

2019-06-11 10:00

研究：Google去年利用新聞 賺了近1500億元

2019-06-10 12:47

美國科技大廠致函商務部：禁華為恐危害國家安全

2019-06-10 14:35

斬華為自傷！白宮官員要求緩禁

2019-06-10 23:49

影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

王牌出手？ 陸稀土輸出大減16％

2019-06-10 23:24

日本F-35A墜機調查 失事前時速達1100公里

2019-06-10 16:00

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54

日本F35-A戰機事故原因：飛行員空間迷向

2019-06-10 14:18

日本F-35墜毀排除機件故障 研判飛官空間迷向

2019-06-10 13:38

洛城同志遊行祝賀台灣 「在中國不可能穿這樣」

2019-06-10 14:24

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

美財長：美中若達協議 川普可能對華為鬆綁

2019-06-10 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top