天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 13:41 聯合新聞網 綜合報導



攝影示意圖，與當事人無關。圖／ingimage 分享 facebook 近日在德國班堡，一名當地20歲攝影師Nick Beyersdorf，與母親在自家後院捕捉到了難得一見的美景，他拍下飛機在天空中劃出一道彩虹景象，如夢似幻的照片像是經過後製特效，照片分享到Twitter後，令廣大網友讚嘆不已，直呼攝影師捕捉到飛機升空時「最美的一瞬間」。

根據英國《每日郵報》報導，這是一架來自卡達航空的飛機（Qatar Airways），當時正爬升至26,000呎空中飛越德國，根據nick描述，他當時看到這架飛機從鄰居家飛過，它發現飛機尾翼產生俗稱的飛機雲，不久後雲層透過太陽光反射，飛機雲開始呈現彩虹顏色，事後Nick也難掩拍下奇景喜悅的情緒，將照片上傳至Twitter，直呼「這是我今年拍下最好的照片，目前還沒有作品可以擊敗它！」。

根據《維基百科》，飛機雲又稱為凝結尾跡，是一種由噴氣式飛機引擎排出的濃縮水蒸氣形成的可見雲，依據當地溫度及濕度，飛機雲在空中滯留的時間短則幾秒，長可達數小時。NASA資料顯示，飛機雲通常形成在海拔高度超過8公里、負40度C的高空中，當太陽被雲層覆蓋時，特定角度下，水蒸氣會反射太陽光線，形成「彩虹飛機雲」，相較普通飛機的凝結尾跡，形成彩虹飛機雲較為不容易，也不常見。