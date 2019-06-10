想月經提早完 少女自製「真空吸取器」吸陰道致血崩

2019-06-10 11:00 香港01 撰文：謝茜嘉



月經令不少女性感到困擾，不方便的日子更可能令一些計劃受阻。美國2名分別19及23歲少女，為了令月經提早完結，竟自製「真空吸取器」再駁上吸塵機，對着陰道打算把月經「吸」出來，詎料兩人均出現血崩現象，需緊急送院，現時仍然留醫。

「真空吸取器」利用真空的原理，吸除子宮內的經血或早期胚胎。（網上圖片） 分享 facebook

《每日郵報》報道，美國有女護士於上周三（5日）在Twitter發文，聲稱近日醫院已接收了2宗用自製真空管「吸」月經的個案，呼籲女士們：「請停止用真空管令月經提早完結！」

該名女護士表示，西雅圖某醫院於上個星期接收了兩名女病人，她們分別是23歲及19歲，「我不知道是Eureka、Dyson、Hoover，還是一些沃爾瑪品牌，但是......是真正的吸塵器」，兩名女子均自製真空軟管，利用注射器、軟管、撐開器、罐子，並駁上吸塵機，打算強行「吸」月經出來，令經期提早完結。

惟使用完「真空吸取器」後，兩人下體大量出血，令她們陷於「震驚」的狀態，需緊急送院止血。

女護士直指「吸經」的行為極度危險，而月經自有其週期，不應隨意去調節。而專家亦表示，月經屬自然過程，不是可以「吸」出來的，此舉有機會造成陰道損傷和感染，嚴重更可導致失血休克。

早於70年代，美國墮胎尚未合法化之前，女權主義活動家Lorraine Rothman和Carol Downer開發手動真空吸引技術，利用真空的原理，吸除子宮內的經血或早期胚胎，用於家中墮胎，爭取女性生殖主權。

有美國護士於Twitter發文，指醫院於上周接收了兩名女病人，她們均是使用「真空吸取器」後大出血。（Twitter截圖） 分享 facebook

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