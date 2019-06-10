21歲男玩交友App遇真愛 訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

2019-06-10 10:50 香港01 撰文：李納德



緣份真奇妙，命運安排往往會令人大吃驚。日前一名21歲外國男生在討論區Reddit發文，指自己曾在酒吧遇到一個成熟女子，跟對方發生一夜情後再沒聯絡。男生其後透過交友App認識一名19歲少女，認定對方是最愛。男生其後到訪女友家，與女友的媽媽見面時，兩人即時認出曾與對方床戰，一段大好姻緣因為那一夜的激情而催毁。網民見狀紛紛傻眼，笑言「這根本是三級片的開首情節」。

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男生日前在討論區Reddit發文，指自己所住城鎮有3間較得體的酒吧，通常客人都是熟悉的臉孔，有日他跟同事到其中一間酒吧玩樂時，遇上一名金髮成熟女子，他上前結識對方，言談甚歡便交換電話，事後有傳訊息，但沒有下文。

約一星期後，他再於酒吧重遇該金髮女子，今次兩人一拍即合，男生跟隨對方回家及發生一夜情，當時男生已感覺對方年紀比他大很多，大約有40歲，惟他未有多理會，反而事後兩人再沒有多聯繫。

直至數星期前，男生在交友軟件上認識一名19歲的女生，二人極速打得火熱，很快便正式交往，男生亦極喜歡女友。女生其後邀請他回家，在前往途中，男生已發現女友居住的街道感覺很熟悉，當女友站在家門向她揮手時，他已心感不妙，「這正是我跟該金髮女子發生一夜情的地方」。其後他問女友在該處住了多久，女友表示，「我一出世便住在這裏，還有我媽媽、妹妹及狗狗」。

當時女友全家也在屋內，女友的媽媽正是不久前跟她床戰的成熟女，男生更衝口而出叫出對方的名字，令女友大表震驚。紙也包不住火，男生決定向女友道出真相，「我叫得出她（女友）媽媽的名字時，她非常震驚」。兩人冷靜後，決定暫時不要再見面，令男生感到相當可惜，「難得遇上我喜歡的女生，但一切也毀了」。

帖文引起不少網民熱議，有人形容「這根本是三級片的開首情節」，亦有人認為男生應感到慶幸，「起碼你翌日起床不會見到她的媽媽」。

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