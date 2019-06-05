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他從家裡抽屜挖出一枚中世紀西洋棋 身價上千萬

2019-06-05 13:20聯合新聞網 綜合報導

路易斯棋為中世紀西洋棋，竟然在一戶愛丁堡人家的抽屜裡被發現。美聯社
路易斯棋為中世紀西洋棋，竟然在一戶愛丁堡人家的抽屜裡被發現。美聯社
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一枚價值連城、遺失了近200年的中世紀西洋棋棋子，竟然在一戶愛丁堡人家的抽屜裡被發現。而專家估計，這枚棋子的拍賣價格，高達100萬英鎊（約新台幣3982萬元）。

根據《BBC》報導，這是久負盛名的路易斯棋子（Lewis Chessmen）的其中一個。路易斯棋子是一組12世紀用海象牙雕刻的西洋棋，1831年在蘇格蘭的路易斯島上被發現。這批文物目前有82件收藏在倫敦的大英博物館，11件收藏在愛丁堡的蘇格蘭國立博物館。

這組西洋棋被視為「歐洲文明的重要象徵」，也影響了當代流行文化中，從英國兒童節目《Noggin the Nog》到《哈利波特與魔法石》的部分情節，都受到路易斯棋的啟發。但這批文物中還有5件，包括1枚騎士和4枚守護者不知下落。

如今，卻在愛丁堡一戶人家的抽屜中發現了其中一枚守護者棋。現任擁有者匿名表示，這枚象牙棋子是在1964年由祖父購入。當時因不知其價值，只花了5英鎊（約新台幣200元）便取得這枚棋子。現任擁有者表示因為棋子雕刻既精細又奇特，他已故的母親很喜歡這枚棋子，「她相信它很特別，也許它可能有一些神奇的意義。」也因此多年來一直將棋子放在抽屜，並不時拿出來欣賞。

他們隨後將棋子拿至蘇富比倫敦拍賣所鑑定。蘇富比的鑑定專家亞歷山大·卡德爾（Alexander Kader）為他們鑑定這枚棋子後，嚇到下巴差點掉下來，大喊：「噢，天哪，這是路易斯西洋棋之一！」而經過鑑定，拍賣價格可能高達100萬英鎊（約新台幣3982萬元）。這枚棋子將在7月2日拍賣前於愛丁堡和倫敦展出，卡德爾先生表示這枚棋子可能將由博物館購買或租借。

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