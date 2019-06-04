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醫護人員也愣住…女嬰口內「詭異巨黑斑」 23歲媽知真相糗爆

2019-06-04 15:50聯合新聞網 綜合報導

自家小孩身體出現異狀，父母第一時間應該做的是尋求專業醫護人員的建議。在美國有一名年輕媽媽德普塔(Darian Depreta)，和女兒貝拉玩耍的時候，竟在她的上顎發現了一個不明大黑斑。帶著女兒趕到醫院，起初醫師一看以為是胎記，直到後來「大黑斑」被取下，真相曝光讓她直呼「丟臉到再也不敢去那間診所」。

一位23歲新手媽媽德普塔在臉書發文，貼出愛女貝拉的照片，並解釋和女兒在玩耍的時候，突然看到上顎有一大塊黑色斑點，「當時嘗試要把黑點擦掉，但沒有成功」，嚇到她直奔醫院。醫護人員見狀感到不可思議，稱「從來沒看過這樣的情形」，並推測這可能僅是一塊胎記。但當媽的怎會不知道自己女兒有胎記？德普塔堅持自己都會幫女兒清理口腔，不可能不知道。

醫生一度摸不著頭緒，院方隨後請來2位專家，德普塔突然發現黑斑的邊緣「白白的」，嘗試一刮竟整片都掉下來。「原來只是個紙板！」，德普塔這時才想起，女兒趁她在洗碗的時候，曾咬住了一個紙盒，雖然當時有拿下來，但沒注意紙盒的皮就這樣留在貝拉嘴裡。

真相曝光後讓德普塔又哭又笑長達5分鐘，事後大喊「丟臉到不敢再進那家診所」。醫師不忘提醒，幸好貝拉沒有把紙片吞下去，否則嚴重的話可能會造成窒息。德普塔把整個過程分享在臉書，提醒其他家長要多注意小孩的狀況。

美國一名年輕媽媽和女兒玩耍時，在她的上顎發現了不明大黑斑 圖擷自Darian D...
美國一名年輕媽媽和女兒玩耍時，在她的上顎發現了不明大黑斑 圖擷自Darian Depreta臉書
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帶著女兒急奔醫院，後來發現黑斑原來只是一層紙。 圖擷自Darian Depret...
帶著女兒急奔醫院，後來發現黑斑原來只是一層紙。 圖擷自Darian Depreta臉書
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