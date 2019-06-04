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學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54聯合新聞網 綜合報導

兩名學生撿到錢包送至失主家中，失主給這兩名少年超霸氣的回報。圖／取自濟州地方警察...
兩名學生撿到錢包送至失主家中，失主給這兩名少年超霸氣的回報。圖／取自濟州地方警察廳臉書
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南韓濟州島地方警察在官方臉書登載一篇文章，內容是有兩名國中生，在今年1月底撿到一個錢包，裡面放有現金、信用卡及證件等，兩名少年並未想據為己有，還直接將錢包送至失主家中，這讓失主非常感動，而4個月過去了，他也給這兩名少年超霸氣的回報。

這篇題為《西歸浦中學收到125盒披薩的故事》透露兩名國中生韓雄（한웅，音譯）與康泰原（강태원，音譯），1月30日放學回家時在路上撿到一個錢包，裡面有30萬韓元現金（約新台幣7978元）、信用卡及證件，少年們並未決定將錢包送往警局，而是查看裡面的身分證後，直接循著地址，將錢包送至失主吳勝津（오승진，音譯）家中，這讓焦急的失主相當感激。

事後失主想給予學生酬勞，卻遭婉拒，「學生們善良純真的內心非常難能可貴，非常感動，於是我打電話至學校詢問他們的老師，該如何獎勵這兩名學生，表達我的感激」，過了4個月後，他花了比錢包裡多3倍的錢，訂了125盒披薩，霸氣的請全校604位學生吃披薩，這也讓兩名學生的善行傳遍學校，而他們受訪時表示「撿到錢包後，我們覺得失主應該很著急，所以就直接送往失主家了」。

不少網友稱讚學生的善行和失主的報答，「學生們都很善良，錢包主人也很帥氣」、「深受感動，給學生們送上了連錢都買不到的名譽」、「希望經常看到這樣的新聞」、「暖暖的，希望世界變得漂亮些」。不過也有人認為本來學生為善不欲人知，結果最後高調的被全校知道。

不少網友稱讚學生的善行和失主的報答，「深受感動，給學生們送上了連錢都買不到的名譽...
不少網友稱讚學生的善行和失主的報答，「深受感動，給學生們送上了連錢都買不到的名譽」。圖／取自濟州地方警察廳臉書
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