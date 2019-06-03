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11歲女童智商高過愛因斯坦！ 躋身門薩成「天才界菁英」

2019-06-03 15:58聯合新聞網 綜合報導

日前，伊朗籍的11歲女童塔拉（Tara Sharifi）接受門薩組織舉辦的智商測...
日前，伊朗籍的11歲女童塔拉（Tara Sharifi）接受門薩組織舉辦的智商測驗，測出162分的高智商，比愛因斯坦、霍金還高出2分。圖截自Bucks Herald
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知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）、霍金（Stephen Hawking）及著名企業家比爾．蓋茲（Bill Gates）都擁有160的高智商，是大家公認的天才。不過，近日一名伊朗籍的11歲女童參與門薩國際（Mensa International）的IQ測驗，結果竟比愛因斯坦高出2分，不僅讓她的父母相當驚訝，也震驚了整個天才界。

根據《Bucks Herald》的報導，現年11歲的伊朗少女塔拉（Tara Sharifi）目前就讀於英國艾爾斯伯里高中（Aylesbury High School）。日前，她到牛津大學參加由全球高智商同好組織「門薩國際」所舉辦的智力測驗，結果意外獲得162分，不但遠高過門薩組織的「天才基準分數」140分，還比愛因斯坦高出2分。

據了解，門薩舉辦的智力測驗無法事先準備，除了須在規定的時間內完成作答以外，還需在主考官面前，針對某些議題進行口頭論述和推理，難度相當高。

塔拉表示，前來參加測驗是她和父母共同討論的結果，但她並沒有料到可以拿到這麼高的分數，「當我看到結果時，我感到很驚喜，我已經向學校朋友分享這個消息，他們也很替我感到開心」。塔拉的父親荷塞因（Hossein）則分享，塔拉在觀看電視上的數學競賽時，總是能比參賽者先得出正確答案，而女兒能夠在門薩舉辦的智力測驗中拿下優異成績，他也為此感到驕傲。

塔拉的高智商讓她順利成為「門薩國際」的一員，可以定期參與會員間的聚會。對此，塔拉開心地表示「能和門薩的會員們交流，將會是非常好的機會和經驗」，同時，她也表示未來將會繼續鑽研數學，長大也想投入數學相關的工作。

天才兒童愛因斯坦霍金

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