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日男喝醉不醒人事被狗狗瘋狂「法式熱吻」 網民爆笑：舌吻高手

2019-06-03 10:47香港01 撰文：謝茜嘉

不少主人都會覺得被愛狗深情地舔，是一件非常幸福的事。惟最近有名日本男子喝醉昏迷不醒後，被狗狗瘋狂地熱情「索吻」，爆笑的場面被友人錄下，上載Twitter分享，更形容朋友被「睡姦」，逗笑一眾網民，指這個吻太激烈，「根本是洗牙的程度了」。

有日本網民拍下朋友熟睡時被狗狗「索吻」的爆笑情景。（Twitter「LCW_60...
有日本網民拍下朋友熟睡時被狗狗「索吻」的爆笑情景。（Twitter「LCW_6009」截圖）
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Twitter用戶「L∞k custom works」於日前上載片段，指朋友酒醉後睡得不醒人事，惟此時家中的狗狗卻趁機偷襲，爬到身上瘋狂「索吻」，令人忍俊不禁。由於場面太爆笑，所以決定偷偷錄下，更形容朋友被「睡姦」。

從片中可見，狗狗站在熟睡的日男身上，不斷舔對方的嘴，甚至快要將整個頭埋進嘴裏，認真又深情地嘗試換角度「吻」，如舌吻高手一般。

帖文一出即惹得網民爆笑不已，指這個吻已經如「清牙垢」，「什麼索吻？根本是洗牙的程度了」；有網民猜想衛生情況堪虞，「說不定剛喝過馬桶水」；有人則笑言，「他應該會夢到跟女神舌吻」、「做了一整晚好夢，那個夢感覺很真實」。

樓主其後留言大爆，原來朋友被「索吻」至凌晨3點，而自己看了大約10分鐘，一直和妻子在旁大笑，「當時真的怕會笑死」。

延伸閱讀：

上水街市雞檔賤賣2幼犬　暖心外傭憂狗被吃　150元買下待領養

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文章授權轉載自《香港01》

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