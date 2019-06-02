親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓粉上凱道震懾藍綠 學者：短期內不會有人上街造勢

驚！唐從聖得怪病臉腫成豬頭 悲觀對孩子交代後事

影／女友愛穿深V怎麼辦？他靠這2個物品封胸遮背

2019-06-02 19:47香港01 記者朱利安／報導

看見女友穿深V加大露背的上衣登場，令男網友相當頭痛，於是想出了妙計為女友「封胸」...
看見女友穿深V加大露背的上衣登場，令男網友相當頭痛，於是想出了妙計為女友「封胸」兼遮背。 圖擷自臉書
分享

許多男生都喜歡看別的女生穿得暴露，但卻不想自己女友穿得清涼。泰國一名男網紅近期上載一段與女友約會的短片，只見其女友穿著「deep V」加大露背的上衣登場，露出姣好身材顯得相當性感。男生對此衣著早有預備，在文具店內使用2種「道具」，當場為女友「封胸」兼遮背，令女友無奈得反白眼，卻令一眾網民笑翻。短片上載兩周已錄得逾325萬點擊，男網民紛稱要學他。

泰國男網民ดนัย ขุนศรี是YouTuber，其facebook專頁獲逾56萬人關注，他經常發布相片放閃，顯示他跟長髮女友相處得甜蜜愉快。兩周前他上載了一段短片，當他與女友會面時，女方的衣穿著令他相當頭痛，只其上衣極其性感，白色露臍裝是「deep V」兼大露背，美好身材讓途人一覽無遺，作為男友當然極不爽。

男友這次胸有成竹，特意約女友在書店見面，先拿起文具鐵夾，把女友胸前的上衣兩邊夾住，成功「封胸」；隨後再拿起一張A4綠色美術紙，緊緊貼在女友背上，完美遮住露背部分。男友完成「作品」後，就叫女友轉幾圈仔細檢查，滿意其「密實」程度後才開始去約會。

一身清涼的打扮被「惡搞」成密實裝，女友無奈得大反白眼，但仍願意以此衣著跟男友約會逛街。不但如此，女友其後想購買露腰上衣而詢問男友意見，即被阻止，場面相當搞笑，影片上載被網民瘋傳，不足兩周至今錄得逾325萬次點擊，看來有不少男友都面臨着同樣的問題呢！

延伸閱讀：

女友跟要奶茶合照　男友「神對焦」影背後透視妹

親熱後給500元台幣買補品 台男心疼女友反被鬧爆

文章授權轉載自《香港01》

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

影／夜半不速之客闖廚房 不是小偷…是鱷魚！

2019-06-02 17:52

星巴克雙尾人魚變身學生妹！ 韓國紙杯藝術家改造超驚人

2019-06-01 11:29

「女員工穿短裙就發獎金」 俄羅斯企業怪招提升士氣惹爭議

2019-06-01 10:07

日本新郎花8個月親製婚紗送老婆 網民讚超浪漫

2019-05-31 19:43

加拿大員工躲廁所自慰出聲騷擾同事 遭投訴2年辯稱性上癮終被解僱

2019-05-31 18:58

兒童誤吞鈕扣型電池恐腐蝕食道 實測「半小時」就可烙出黑印

2019-05-31 14:32

每個女生「這個地方」都有一顆痣？ 網友見證瘋傳

2019-05-31 14:31

嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57

床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51

明洞美妝店失寵「平價Daiso」崛起！年輕遊客殺紅眼搬貨

2019-05-30 21:16

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57
看更多

熱門文章

欲申請美簽？先交出你的社群帳號名稱 本月生效

2019-06-02 08:28

日本前高官 親手刺死44歲啃老族兒子

2019-06-02 16:52

中共發表8千字白皮書 轟美多次出爾反爾殃及全球

2019-06-02 10:49

封殺華為的公司 恐被逐出陸市場

2019-06-02 00:58

第一槍打FedEx？ 中國建黑名單將「違法」美企逐出市場

2019-06-02 08:53

報復來了！ 陸對美600億美元商品 加徵關稅

2019-06-02 00:58

打華為就是打中國夢 分析：中方做好經濟戰準備

2019-06-01 21:09

8個蝦餃成本15萬元！全球獨步養蝦法 背後超勵志

2019-06-02 10:00

關稅戰烽火遍地 川普得意核心幕僚跳腳

2019-06-02 13:44

爆紅後被質疑非中國籍 劉欣：愛國和國籍無關

2019-06-02 15:19

貿易戰升溫 中方表態將發表白皮書

2019-06-01 23:41

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

川普赴英前警告提防華為 順便傳授談判走人技巧

2019-06-02 10:10

送走加拿大垃圾 迎進日本核食 這國在想什麼?

2019-06-01 22:54

俄國可供美稀土？ 儲量全球第4 但開採計畫延宕

2019-06-02 12:26

日改元令和後首度下鄉訪問 德仁雅子展高人氣

2019-06-02 13:47

數千加國原民女遇害 已達種族滅絕

2019-06-02 17:05

跟富爸爸訪英：川普四子女包下權貴最愛五星旅館整層樓

2019-06-02 12:05

陸列美企業黑名單 第一槍打FedEx

2019-06-02 13:16

為了拚連任繞地球一圈半 美媒曝川普「其實是宅男」

2019-06-01 22:11

影／60枚人造衛星的夜空就這樣 未來1萬多枚怎麼辦？

2019-06-02 13:40

二手精品 保值程度大不同

2019-06-01 23:38

美國海軍證實曾收到別讓川普看見馬侃號的要求

2019-06-01 22:32

北京瞭望／陸媒天天批美國 嚴控網路言論

2019-06-02 00:58

三度大難不死 昔日政壇小咖如今重創兩大黨

2019-06-02 18:29

美國宣布取消印度貿易優惠 莫迪新閣面臨挑戰

2019-06-01 22:46

維吉尼亞槍案凶嫌身分曝光 鄰居說他常獨來獨往

2019-06-01 20:42

談中美經貿摩擦 中共防長9字回應

2019-06-02 10:58

倫敦市長：川普言論如法西斯主義者 不應以紅地毯迎他

2019-06-02 10:42

中樂透不會讓你更快樂！ 但做到這四件事可以

2019-06-01 22:58

他又來了！英國人籌122萬元讓川普充氣尿布娃再飛天

2019-06-02 12:42

日媒：中國藉台灣「洗產地」避美高關稅 經濟部這麼說

2019-06-02 11:30

再掀貿易戰火… 美取消2000項印度商品零關稅

2019-06-01 23:48

天使光環不再？ 維多利亞的秘密驚爆年關53間分店

2019-06-02 11:48

中國大陸國防部長談貿易戰：協商的大門仍敞開

2019-06-02 09:44

川普訪英前又開砲 批梅根惡劣

2019-06-02 14:11

威尼斯運河傳意外 郵輪失控撞上觀光船釀5傷

2019-06-02 18:44

俄炸藥廠爆炸 已知有38人受傷

2019-06-01 21:26

美國聯邦快遞「誤送」華為包裹 中共啟動調查

2019-06-02 09:35

中方發表白皮書 環時：具有高度權威的撥亂反正

2019-06-02 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top