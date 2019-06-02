影／女友愛穿深V怎麼辦？他靠這2個物品封胸遮背

2019-06-02 19:47 香港01 記者朱利安／報導



看見女友穿深V加大露背的上衣登場，令男網友相當頭痛，於是想出了妙計為女友「封胸」兼遮背。 圖擷自 臉書 分享 facebook

許多男生都喜歡看別的女生穿得暴露，但卻不想自己女友穿得清涼。泰國一名男網紅近期上載一段與女友約會的短片，只見其女友穿著「deep V」加大露背的上衣登場，露出姣好身材顯得相當性感。男生對此衣著早有預備，在文具店內使用2種「道具」，當場為女友「封胸」兼遮背，令女友無奈得反白眼，卻令一眾網民笑翻。短片上載兩周已錄得逾325萬點擊，男網民紛稱要學他。

泰國男網民ดนัย ขุนศรี是YouTuber，其facebook專頁獲逾56萬人關注，他經常發布相片放閃，顯示他跟長髮女友相處得甜蜜愉快。兩周前他上載了一段短片，當他與女友會面時，女方的衣穿著令他相當頭痛，只其上衣極其性感，白色露臍裝是「deep V」兼大露背，美好身材讓途人一覽無遺，作為男友當然極不爽。

男友這次胸有成竹，特意約女友在書店見面，先拿起文具鐵夾，把女友胸前的上衣兩邊夾住，成功「封胸」；隨後再拿起一張A4綠色美術紙，緊緊貼在女友背上，完美遮住露背部分。男友完成「作品」後，就叫女友轉幾圈仔細檢查，滿意其「密實」程度後才開始去約會。

一身清涼的打扮被「惡搞」成密實裝，女友無奈得大反白眼，但仍願意以此衣著跟男友約會逛街。不但如此，女友其後想購買露腰上衣而詢問男友意見，即被阻止，場面相當搞笑，影片上載被網民瘋傳，不足兩周至今錄得逾325萬次點擊，看來有不少男友都面臨着同樣的問題呢！

延伸閱讀：

女友跟要奶茶合照 男友「神對焦」影背後透視妹

親熱後給500元台幣買補品 台男心疼女友反被鬧爆

文章授權轉載自《香港01》