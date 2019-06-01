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「女員工穿短裙就發獎金」 俄羅斯企業怪招提升士氣惹爭議

2019-06-01 10:07香港01 記者張子傑／報導

俄羅斯一間鋁材公司，公告凡是穿短裙上班的女員工，當天可獲得100盧布獎金（約48...
俄羅斯一間鋁材公司，公告凡是穿短裙上班的女員工，當天可獲得100盧布獎金（約48元新台幣）。示意圖／ingimage
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身為上班族，除了希望可以準時下班外，當然也希望薪水高、福利好，因此不少企業為了提升員工士氣而推出不同福利。但在俄羅斯就有一間鋁材公司，竟想出一個另類員工的津貼：凡是穿短裙上班的女員工，當天可獲得100盧布獎金（約48元新台幣），結果惹來批評。

俄羅斯鋁材公司Tatprof的管理階層推行「女性風韻馬拉松」活動，其中一項主打是容許女性穿裙上班獲獎金，並為此訂下標準：裙子長度不可超過膝蓋以上5公分，簡單而言，只要穿短裙就符合資格，不過她們需要拍下穿裙的照片作為證明。

這間為2014年索契冬季奧運及2018年世界盃提供鋁材的公司表示，至今有60名女員工參與，發言人聲稱有關計劃是希望提升員工士氣，指公司七成員工是男性，這活動可以讓大家稍作喘息，也是團結員工的理想方式。

該名發言人又提到，很多女員工會穿長褲上班，因此公司希望有關活動可以提升她們的女性意識，利用選擇不同款式的裙子時，感受自身的女人味和魅力。

不過Tatprof的「好意」就不被網友接受，當地著名女權主義者Zalina Marshenkulova批評對方的倡議猶如「中世紀時代的消息」；更有網民認為Tatprof對女性不公平。

面對外界批評，Tatprof否認性別歧視，並計劃在6月舉行其他提升女性意識的活動，包括「比誰包餃子快」比賽。該公司企業文化及內部通訊部職員基里洛娃（Anastasia Kirillova）表示，這些活動都是由行政總裁拉奇科夫（Sergei Rachkov）提出。她指對方非常擔心員工發生性別角色混亂的情況，因此想確保每位女員工保持女性氣質，令年輕女性不會以「男性頭」和穿長褲的打扮上班，並讓她們學會一門手藝，以及將熱心散發於照顧孩子上。

Tatprof的「女性風韻馬拉松」會舉行到6月30日，到底拉奇科夫的倡議是好是壞就見仁見智。不過該公司並非只為女員工設想，上周就舉行拉單槓比賽，讓一眾男員工大顯身手。

俄羅斯鋁材公司Tatprof推出特別津貼，只要女員工穿短裙上班，就可獲獎金。（T...
俄羅斯鋁材公司Tatprof推出特別津貼，只要女員工穿短裙上班，就可獲獎金。（Tatprof網站截圖）
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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