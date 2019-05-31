日本新郎花8個月親製婚紗送老婆 網民讚超浪漫

2019-05-31 19:43 香港01 記者謝茜嘉／報導



新郎しのもりつか（Sino Moritsuka）為了給新娘子獨一無二又浪漫的婚禮，遂自製婚紗送給對方。圖擷自 「sinomoritsukasa」Twitter 分享 facebook 在異地舉行婚禮是不少女士心目中最浪漫的結婚方式，日本有位新郎為了給新娘子獨一無二又浪漫的婚禮，自製婚紗送給對方。他指婚前答應準老婆會製作一件世上獨一無二的婚紗送她，現在只是兌現承諾。網民大讚新娘有這樣的丈夫非常幸福，戲言「別人家的老公從來都不會令人失望」。

這位新郎しのもりつか（Sino Moritsuka）本來亦愛製作cosplay服裝，他解釋今次自製婚紗送給妻子，是希望她能擁有一世難忘的婚禮，更重要的是，他曾向對方承諾會在結婚前送一套自家設計及製作的婚紗，讓對方在重要的日子成為最漂亮的新娘子。

Sino表示，單單資料收集及設計已花了半年時間，而實際製作過程則需時2個月，他指其實製造費用不昂貴，與當地屋租相若。其實除了婚紗，放在婚禮場地的歡迎板及切蛋糕用的刀亦由新郎一手包辦，果然是個「超班丈夫」，他更直言今次製作是「結婚前的過度加班」。

不少網民大讚樓主是位「超班」丈夫，為了妻子作出如此大的付出，實屬難得。他們表示：「這婚紗很可愛。」、「設計非常棒！」、「新娘一定超幸福！」有網民更祝福2人新婚快樂，永遠幸福。

新郎しのもりつか（Sino Moritsuka）為了給新娘子獨一無二又浪漫的婚禮，遂自製婚紗送給對方。圖擷自 「sinomoritsukasa」Twitter 分享 facebook 新郎曾向對方承諾會在結婚前送一套自家設計及製作的婚紗，讓對方在重要的日子成為最漂亮的新娘子。圖擷自 「sinomoritsukasa」Twitter 分享 facebook 新郎曾向對方承諾會在結婚前送一套自家設計及製作的婚紗，讓對方在重要的日子成為最漂亮的新娘子。圖擷自 「sinomoritsukasa」Twitter 分享 facebook

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