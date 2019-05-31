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加拿大員工躲廁所自慰出聲騷擾同事 遭投訴2年辯稱性上癮終被解僱

2019-05-31 18:58香港01 記者卓柏安／報導

加拿大一名機場員工因為在工作地方洗手間自慰，令同事感到不安而被炒。圖為示意圖片。...
加拿大一名機場員工因為在工作地方洗手間自慰，令同事感到不安而被炒。圖為示意圖片。（香港01資料圖片）
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廁所雖然是私人空間，但在廁所內自慰便會影響他人。加拿大哈利法克斯機場一名男員工，兩年前被投訴在廁所自慰，發出令人不安的聲音，經理給予警告，不過他變本加厲，公司最終將他解僱。該男認為被無理解僱，透過公會申訴，反駁稱自己是患有性上癮才這樣做，並強調他只會待隔壁無人時自慰，且不會發出任何聲音，惟裁判官不接納其供詞，認為其他同事聽到聲音才知道他在自慰。仲裁官指自慰不犯法，但該男侵犯其他同事的權益，故駁回其申訴，裁定解僱合理。

加拿大哈利法斯國際機場（Halifax Airport）一名男員工兩年前屢被同事投訴，指他經常在工作期間到廁所自慰。其中兩名技術人員曾向工會代表投訴，但對方未有理會事件，兩人轉向管理層投訴事件，經理向涉事員工指收到投訴有關他在洗手間內發出的聲音，「呼吸沉重、動作古怪甚至呻吟」，管理層對該名員工的健康感到關注，表示如果他真的有嚴重醫療需要，應該通知人力資源部。

兩年過去，該名員工的行為未見改善，公司再次收到相關投訴，有同事向人力資源部表示，該男自慰的次數愈來愈頻密，公司調查後，決定解僱他。員工不滿被炒，認為公司理據不足，他提交一名性治療師的報告，稱自己患有性上癮，不過公司抗議，認為該名性治療師的學歷是由一間網上大學發出，沒有任何加拿大國家心理學組織的認可。

員工透過代表工會申訴，他辯稱因為患有性上癮，而且經理未曾正式地給予警告，只婉轉地指他有「不尋常的聲音」。事件在當地仲裁，負責的仲裁官李察臣（Gus Richardson）指出，事件應是當地首例，因為雙方都未能找到案例。他指當事人自慰完全合法，但其行為侵犯了其他同事的私隱，不符合個人禮儀，更無視上司對他的警告。李察臣認為，如果他真的沒有發出任何聲音，其他同事都不會有所發現。

員工承認曾在其中一個停機庫的洗手間內自慰，但強調自己一定會確定隔壁廁格沒有人才自慰。他更表示自慰時不會發出任何聲音，即使用手機觀看成人影片時亦會調校至靜音模式，但其說法不獲仲裁官接納。李察臣解釋，如果當事人真的有做到他聲稱的措施，根本沒有人會知道他在自慰，然而事實是其他人聽到聲音，才知道他正在自慰。

雖然李察臣接受了員工提出有關患性上癮的報告，並表示自慰不是犯罪，但認為員工收過經理的警告，卻沒有改善情況，「反而更加故意，亦沒有克制自己或就醫」，所以其自慰行為影響其他同事的感受及心情，故裁定公司的解僱合理。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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