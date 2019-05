每個女生「這個地方」都有一顆痣？ 網友見證瘋傳

上周有Twitter推文問,似乎所有女性手腕中間都有一顆雀斑,不知這是否為都巿傳說。圖截自/Twitter 分享 facebook 上周有Twitter推文問,似乎所有女性手腕中間都有一顆雀斑,不知這是否為都巿傳說?這篇推文引起一眾女網友關注,因為不少人低頭一看,竟真的發現真的有以前沒注意到的雀斑。

一名網友惠特利(Aaryn Whitley)上周三(22日)在Twitter發文問:「各位女士的手腕中間都有顆雀斑,這是真的還是都市傳說?」推文引起熱烈討論,迄今已逾5萬人按讚,女網友紛紛上載照片,顯示她們的手腕確有類似的雀斑。

另外,網友「cstarke03」還指出這種雀斑通常在右手和左胸出現:「每名女生的右手腕和左胸都有顆雀斑」;不過也有網友貼出沒有雀斑的手腕,指出並不是每個人都有。

陽光中的紫外線會刺激黑色素生長,導致皮膚出現雀斑,而無論是穿短袖還是長袖衣服,手腕都經常遭到日曬,而V領上衣亦會增加胸口被陽光照射的機會,因此這些位置較易出現雀斑也不足為奇。

除了手腕,不少女士都很介意臉上的雀斑,會用化妝品遮蓋,但也有人不以為意。英國薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)大婚當天,臉部就只上了一層薄薄的底妝,故意讓雀斑透出來,她曾在受訪時稱:「我的怪癖是無法忍受別人修圖時改變我的膚色,或者消除我的雀斑。所有臉上有雀斑的朋友,我想和你們分享小時候爸爸跟我說的一句話:『沒有雀斑的臉,就像沒有星星的夜空。』」

除了梅根,好萊塢女星艾瑪華森(Emma Watson)、艾瑪史東(Emma Stone)及艾莉諾湯姆林森(Eleanor Tomlinson)都認為雀斑是個人特色,並自信地擁抱這一點。

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj