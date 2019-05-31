每個女生「這個地方」都有一顆痣？ 網友見證瘋傳

2019-05-31 14:31 香港01 記者吳嘉善／報導



上周有Twitter推文問，似乎所有女性手腕中間都有一顆雀斑，不知這是否為都巿傳說。圖截自／Twitter 分享 facebook 上周有Twitter推文問，似乎所有女性手腕中間都有一顆雀斑，不知這是否為都巿傳說？這篇推文引起一眾女網友關注，因為不少人低頭一看，竟真的發現真的有以前沒注意到的雀斑。

一名網友惠特利（Aaryn Whitley）上周三（22日）在Twitter發文問：「各位女士的手腕中間都有顆雀斑，這是真的還是都市傳說？」推文引起熱烈討論，迄今已逾5萬人按讚，女網友紛紛上載照片，顯示她們的手腕確有類似的雀斑。

另外，網友「cstarke03」還指出這種雀斑通常在右手和左胸出現：「每名女生的右手腕和左胸都有顆雀斑」；不過也有網友貼出沒有雀斑的手腕，指出並不是每個人都有。

陽光中的紫外線會刺激黑色素生長，導致皮膚出現雀斑，而無論是穿短袖還是長袖衣服，手腕都經常遭到日曬，而V領上衣亦會增加胸口被陽光照射的機會，因此這些位置較易出現雀斑也不足為奇。

英國的公爵夫人故意讓雀斑透出來

除了手腕，不少女士都很介意臉上的雀斑，會用化妝品遮蓋，但也有人不以為意。英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）大婚當天，臉部就只上了一層薄薄的底妝，故意讓雀斑透出來，她曾在受訪時稱：「我的怪癖是無法忍受別人修圖時改變我的膚色，或者消除我的雀斑。所有臉上有雀斑的朋友，我想和你們分享小時候爸爸跟我說的一句話：『沒有雀斑的臉，就像沒有星星的夜空。』」

除了梅根，好萊塢女星艾瑪華森（Emma Watson）、艾瑪史東（Emma Stone）及艾莉諾湯姆林森（Eleanor Tomlinson）都認為雀斑是個人特色，並自信地擁抱這一點。

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) 2019年5月22日

梅根與哈利王子。圖擷自／IG @theroyalfamily 分享 facebook

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