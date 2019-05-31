兒童誤吞鈕扣型電池恐腐蝕食道 實測「半小時」就可烙出黑印

2019-05-31 14:32 香港01 記者李納德／報導



CPR Kids創辦人莎拉做了一個小實驗，呈現兒童吞下鈕扣電池的恐怖後果。左為示意圖/右圖擷自CPR Kids 分享 facebook 小朋友什麼都放入口，家長一定要小心！常有兒童誤吞鈕扣電池的事故發生，澳洲一個兒童急救課程機構進行實驗，用雞肉模仿人體，夾着一個鈕扣型電池，結果30分鐘後肉已出現黑印，4小時已開始腐蝕皮肉。關注電池使用安全的組織指出，許多父母沒留意不少設備都裝有鈕扣型電池，兒童可能拿來玩，所以提供多項建議讓家長注意，萬一兒童吞下鈕扣電池，應馬上送急診室。

日前澳洲兒童急救課程機構「CPR Kids」創辦人莎拉(Sarah Hunstead)做了一個小實驗，呈現兒童吞下鈕扣電池的恐怖後果。她將一個鈕扣電池放於生雞肉上，30分鐘後雞肉出現黑印，4小時後雞肉除了有一片深黑色印記外，還出現腐蝕痕迹。她將照片放到臉書分享，呼籲家長關注，若孩子吞下電池，應視作緊急醫療情況。

有一位網友看過照片後分享親身經驗，曾有家長稱兒子吞下鈕扣電池，但隔天才送他到兒童醫院，結果電池已經燒傷了他的胃壁和食道。除此之外，也有人質疑，為何政府不禁止廠商在兒童玩具內放入鈕扣電池。

英國醫療保健安全調查處（HSIB）指出，電池只要接觸到潮濕表面，如喉嚨、鼻子等，會導致電池釋放電流並產生化學反應，令周圍身體組織受損害，或導致嚴重的體內燒傷，使呼吸及吞嚥出現問題，極端情況下這些化學灼傷將會致命。2016年時，有一名叫弗朗西斯(Francesca Asan)的孩子，因吞下3D眼鏡的備用鈕扣電池而死亡，鈕扣電池隨處可見，保護孩子的最好方法是將這些物品放到孩子難以取得的地方，並檢查玩具是否有使用螺絲鎖死、無法拿出。

關注電池使用安全的組織「The Battery Controlled」說，4歲以下兒童誤吞鈕扣電池的風險最高，澳洲每周約有4名兒童因此被送入急診室。口水會觸發電池的電流，在喉嚨中產生化學反應，導致嚴重燒傷，只要不到2小時便能燒傷食道，所以兒童可能會出現咳嗽、流口水等特徵。

組織還說，若家長發現子女誤吞鈕扣電池，應立即送到急診室處治，並向醫護人員提供電池的相關資料，照X光前不可讓子女飲食，也不能強逼他們嘔出電池。

英國兒童事故防治基金會(The Child Accident Prevention Trust)發布了鈕扣電池的使用原則：

1. 將備用電池放在密封容器，最好放在可上鎖的高處櫃子內。

2. 如果電池盒無法固定，不使用時應妥善收好或清空電池。

3. 將用完的電池盡快拿去回收。

4. 避免買過於便宜的玩具，它們可能不符合安全規定，網購玩具時亦同。

5. 督促較年長小孩誤食鈕扣電池的危險性，別讓他們拿給弟妹玩。

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文章授權轉載自《香港01》