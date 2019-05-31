嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57 聯合新聞網 綜合報導



嫁入豪門，可能卻是踏入離不開的牢籠。。示意圖／Ingimage 分享 facebook

嫁入豪門、擠進上流社會是不少女生的夢想，可以每天不愁吃不愁穿，到處血拼。但嫁給有錢人或許並不如原本的想像，很可能還是另一種「折磨」。一名嫁給銀行家的英國婦人便揭露自己的處境，儘管先生的收入有六位數且家庭環境十分優渥，但是先生卻嚴格控制她的用錢，自己身上連買一杯咖啡的錢都沒有。她形容自己「被困在一個鍍金的籠子裡」。

根據《每日郵報》報導，這名住在英國沃里克郡的婦人控訴，雖然平常的她看起來光鮮亮麗，踩著設計師名牌鞋、開著名車，孩子們讀私立學校，背後卻是忍受20年的羞辱生活。

她表示她和先生育有四名兒女。先生西蒙是一投資銀行業分析師，薪水為英鎊六位數，名下有幾個私人銀行帳戶。然而這名婦人卻只能使用兩人的聯合帳戶。而這名婦人每週必須製作一份電子表單，並附上單據說明基本家庭開支包括孩子們的學費、課外活動等等。之後先生才會將錢匯入聯合帳戶。而先生並不會多轉任何一毛錢，以免太太將錢花在自己身上。有一次，先生甚至取消了孩子一整個學期的音樂課程費用，只因為太太「借」了一些錢來理髮。

這名婦人也提到，自己原本是個公關業務員，可支配收入。但在兩人第二次約會後，西蒙便向她告白，並討論到婚姻和育兒的問題，接著便很快地步入婚姻。而先生憑藉著一貫的魅力，說服她將原本的生活連根拔起，包括賣掉了她原本在倫敦的房子。而在第一個孩子出生後，兩人關係開始惡化，先生開始對她進行財務控制。之後先生更進一步控制她的生活，安裝閉路電視攝像機美其名是為了保障安全，實際上卻是為了跟蹤太太的動向，她的生活漸漸被孤立。

而這名婦人提到，雖然自己想要離開丈夫，但是無法經濟獨立導致她無法離開。她擔心一旦自己離去，無法擔負孩子就讀私校和原本舒適生活的費用。她更表示，如果自己逃跑了並請求幫助，也不知能說什麼；因為自己不但穿著名牌靴子，身上也沒有瘀傷，任何人都難以相信她的遭遇。

對此，婦女援助組織表示經濟控制與經濟虐待的形式很多，在婚姻開始時擁有可觀收入的良好職業的人也可能成為受害者。而施暴者往往利用被害者的信任關係與重視感情的弱點來達到操控目的，讓被害者承受身心更多壓力。