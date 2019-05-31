床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51 聯合新聞網 綜合報導



女子與蛇共睡5小時，起床後反應冷靜。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

澳洲一名女子日前搭乘夜間班機回家後，凌晨2點才返回家中，疲倦的她一躺上床就倒頭大睡，過了一陣子後她便感覺到有異物在舔她，睜開眼睛後發現自己與一條大蟒蛇距離僅10公分以內，她雖然非常驚嚇，但也冷靜的下床避免驚動蟒蛇，離開房間後還與父親喝茶，才向父親告知蟒蛇一事。

根據《每日郵報》報導，一名女子莎莉（Sally Stent）居住在澳洲布里斯班切爾默，日前搭乘夜間班機於凌晨2點返家後倒頭就睡，早上7點後她在睡夢中感覺異狀，似乎有不明物體舔過她的臉頰，莎莉睜開眼睛後，發現在距離她5到10公分之處，竟有一條巨大蟒蛇，不只正盯著她看，身體還盤在床頭櫃上。

莎莉當下雖然非常震驚與害怕，但她仍冷靜下床避免驚動蟒蛇，離開房間後便關上房門，她擔心父親比她更緊張，便先與父親喝茶，才向他說明狀況，莎莉父親花了15分鐘才冷靜下來。兩人至房內查看，發現該條蟒蛇已不見蹤影，他們聯繫當地一位捕蛇手，最終成功將蛇捉住。

專家推測，蟒蛇可能在屋外吃飽後，想找一個安靜的地方消化，因此牠從浴室的窗戶爬進來，躲在屋內消化食物，莎莉表示，已在家中每個窗戶上都加裝紗窗，避免蟒蛇事件再次上演。