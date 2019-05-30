親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57香港01 記者陳俊堯／報導

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage
分享

外國男網民最近於網上討論區，分享自己與前女友的分手經歷。當時男網民雖然已經搬離同居組所，前女友也迅速結識新男友，更攜同新男友一起進駐愛巢，但她為了減輕租金負擔，威脅男網民幫忙繳付租金，讓她和新男朋友能夠一同居住，令他感到十分無奈。

男網友表示，這件事已經發生了好幾年，但實在是太深印象，因此好想分享出來，想不到一公開就再次受到網民們的關注！其前女友在分手後為了減輕金錢負擔，即使已經邀請了新男友入住愛巢，也要男網友幫忙付房租。但不忿的他想到一個妙法，在短短一週時間，不僅保住了他的錢包，更令前女友落荒而逃！

前女友要挾付房租 樓主感無奈

住在美國加州的樓主表示，在與女網民相處的初期，感情發展十分順利。為了節省房租，兩人就決定夾租住在一起。可惜，也許和結婚一樣，同居也是通往墳墓的路途，在某些生活細節上吵架後，兩人的感情就急轉直下，樓主更因而搬出愛巢。

與女友正式分手後，為了解決房租問題，樓主曾經建議讓兩人的共同好友租住，但女生卻用一些荒謬理由反對，並威脅男朋友即使分手後也需要交房租，令樓主深感無奈。

精密佈局 簡單手段擊退前女友

更意想不到的是，女友在分手後短短幾日，就已經與另一位男生發展關係，更邀請住進愛巢。對此，樓主表示難以接受他要為前女友及她的新歡代付房租，因此就想出了一個「周全」的佈局。這個計劃的關鍵就在——女友無與倫比強大的性需要！

女生因為要在早上9點外出工作，慾火焚身的她為了解決「燃眉之急」，每天早上8點左右就強迫男友「來一炮」。男網友靈機一觸，在早上8點多來到了公寓，用最快速度打開大門，「不小心」撞破前女友和現任男友的性愛場面，在前女友還騎著現任男友身上時，走到廚房拿出早餐慢慢吃。他開口說：「哦，早上好，我有貝果！（Oh good morning, I have bagels）」，令他們尷尬不已。男網友更強調，他在旁邊吃了15分鐘，因為他們的衣服不在旁邊，因此他們兩人只能裸體躺在床上，「自己永遠不會忘記他們臉上帶著羞恥而震驚的表情」。

日復一日 佈局終於成功

樓主連續去了7天。他每天早上、晚上都特意過去「觀戰」，如果沒有人的話，還貼心留下紙條道：「十分抱歉，看來我錯過了你們的『運動』，今晚我會早點來。」日復一日，終於在一天早上，男網友收到了女生的信息，要求立刻解除租約。樓主才會心一笑，想著終於解脫了！

精彩復仇劇情 網民贊不絕口

猶如過山車的復仇劇情，讓眾多網民歎為觀止。網民們認為，「哦，早上好，我有貝果！」這一句簡直是神來一筆。當然，也有細心的網民關心，究竟樓主看著他們裸體躺在床上15分鐘，究竟是怎樣的心情。

延伸閱讀：

匈牙利沉船意外21人仍失蹤　警方展開刑事調查

蒙古爆發反政府示威　要求領導人下台

文章授權轉載自《香港01》

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

明洞美妝店失寵「平價Daiso」崛起！年輕遊客殺紅眼搬貨

2019-05-30 21:16

沙灘婚禮新娘穿泳衣款「婚紗」 網批評太暴露：長輩會生氣

2019-05-30 12:55

美國沙灘舉行夏日派對後 10噸垃圾遍佈海岸 網震驚：如龍捲風

2019-05-30 12:55

二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

2019-05-30 12:40

世界最袖珍嬰兒是她 出生245公克僅一顆蘋果大

2019-05-30 12:36

30個長一樣？印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人

2019-05-30 12:14

超正女大生一天狂喝27杯珍奶！上節目變專家：必要時可取代飯

2019-05-29 21:12

扣環沒扣好？她嗨玩高空滑索 5秒慘從6公尺高墜地

2019-05-29 18:47

日本破記錄高溫 網傳多啦A夢模型「熱到融」10萬網友被騙了！

2019-05-29 13:41

遊戲輸不起？14歲富二代27刀斬殺好友 判監3年半

2019-05-29 13:41

8年開了6次刀！醫學院正妹小腦異常 即將畢業圓夢

2019-05-28 14:29

以色列男死後七年 陌生女子替他生下親女兒

2019-05-28 10:56
看更多

熱門文章

美中女主播隔空辯論 劉欣回批：我不是共產黨員

2019-05-30 09:09

30個長一樣？印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人

2019-05-30 12:14

影／匈牙利多瑙河觀光翻覆 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59

陸貿易戰反擊的最後「稀」望 美方笑著這樣回...

2019-05-30 10:00

二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

2019-05-30 12:40

每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44

貿易戰升溫 中國二招反擊

2019-05-30 01:28

匈牙利多瑙河觀光船翻覆至少7死 影片曝光

2019-05-30 07:47

美中女主播「約辯」陸官媒圖文直播 網友全看傻：到底談了啥？

2019-05-30 09:50

12位美國總統搶著見她 獨步全球僅此一人

2019-05-30 11:00

美股跌至12周低點、道瓊跌221點 美中貿易僵局益顯緊張

2019-05-30 06:38

美中女主播貿易戰辯論 線上直播8時登場

2019-05-30 08:27

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

陸真會用稀土來反擊美？專家指老共態度從這7字可看出

2019-05-29 23:19

美中女主播雷根、劉欣辯貿易戰 重點一次看

2019-05-30 11:13

央視直播主播戰剩半套 還為劉欣叫屈「開場被3次插話」

2019-05-30 09:44

Fed報告：川普關稅戰真正贏家是台灣、南韓和東南亞

2019-05-30 07:59

時薪超過台幣400元 基本工資最高的是這個國家

2019-05-30 17:14

美中女主播辯論沒戰火 網友：只是一場Q&A談話

2019-05-30 11:54

川普傳不滿美國安顧問波頓 「照他的意思，我們正在打四場戰爭。」

2019-05-29 23:34

美中主播辯論後 劉欣稱和雷根「完全可能做朋友」

2019-05-30 14:34

影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22

中美主播辯論背後 潛藏的中國大外宣身影

2019-05-30 08:58

科技股投資別問巴菲特！這位高人傳授6心法

2019-05-30 00:42

貿易爭端與穆勒談話影響買氣 美股收黑

2019-05-30 04:59

大馬總理籲美國：必須認識到全新強大的中國大陸

2019-05-30 19:03

為活下去…幼時遭父長年侵犯 她分裂出2500種人格

2019-05-30 11:23

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

2019-05-30 21:42

債市警鈴大作 歐美股市嚇跌

2019-05-30 03:15

沙灘婚禮新娘穿泳衣款「婚紗」 網批評太暴露：長輩會生氣

2019-05-30 12:55

油價一度觸及3月來最低；金銀價比升至26年高點

2019-05-30 07:55

白宮外圍男子引火自焚 傷勢嚴重送醫搶救

2019-05-30 04:04

美中女主播辯論 中國網民批：根本是場鴻門宴

2019-05-30 11:50

影／首開金口！穆勒為通俄報告畫重點：沒說川普無罪

2019-05-30 12:57

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57

大馬總理馬哈迪：馬來西亞將「盡可能地多用華為科技」

2019-05-30 16:39

美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44

港媒：美提開放互聯網 貿易談判破局

2019-05-30 01:07

中美主播辯論 環時總編：更像是雷根對劉欣的採訪

2019-05-30 14:28

【彭博專欄】兩隻金絲雀預告全球景氣

2019-05-30 03:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top