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美國沙灘舉行夏日派對後 10噸垃圾遍佈海岸 網震驚：如龍捲風

2019-05-30 12:55香港01 記者向樂高報導

當地居民拍下派對後沙灘的狀況，可見沙灘上全是膠樽、被棄置的帳蓬、浮床、衣物等等的...
當地居民拍下派對後沙灘的狀況，可見沙灘上全是膠樽、被棄置的帳蓬、浮床、衣物等等的垃圾。圖／翻攝自Melissa Noel fb
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自己垃圾自己帶走，這種保護環境的意識無論世界任何地方都該有。近日在美國維珍尼亞海灘Chic's舉行了一個夏日派對，吸引了數千遊客前來，不過派對之後，竟遺下逾10噸的垃圾，垃圾滿佈沙灘的相片隨即在網上瘋傳，當地居民亦投訴旅客破壞他們的生活。

一年一度的夏日派對Floatopia在星期日（26日）、美國陣亡將士紀念日假期前的周末，在維珍尼亞海灘Chic's舉行，吸引大批遊客參與，人們飲酒玩樂，又坐小艇、浮床等出海。

不過，派對之後造成的垃圾問題卻引來關注。當地居民梅麗莎（Melissa Noel）拍下派對後沙灘的狀況，可見沙灘上全是膠樽、被棄置的帳蓬、浮床、衣物等等的垃圾，更有大型的木板。

影片令大批網友震驚，批評參加者沒有保護環境的意識，「不尊重上帝給我們美好的禮物」、「這真令人震驚！我去過Chic's海灘，很漂亮！」、「這就是為什麼人們不配擁有任何有趣的事」，當地的居民亦投訴遊客的行為，「你們不受歡迎，回到你們的垃圾堆社區，不要再來了」。

居民德魯（Drew Lankford）亦向當地電視台表示，最終他們9個清潔人員花了差不多3個小時才清理了大部分垃圾，他形容遊客的破壞，「幾乎就像龍捲風來了，每個人都站起來跑去安全地方，把一切都留在那裏。」

延伸閱讀：

黃埔垃圾山-垃圾種類層出不窮-連馬桶都有-竟是歷史問題

膠樽遍滿沙灘-台小學生堅持執垃圾3年-校方-沒有放假的心情

文章授權轉載自《香港01》

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