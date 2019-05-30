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二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

2019-05-30 12:40聯合新聞網 綜合報導

一名泰國男子在日本二手商店買了一卷舊底片，沖洗出來後意外發現是一組少女比基尼照。...
一名泰國男子在日本二手商店買了一卷舊底片，沖洗出來後意外發現是一組少女比基尼照。圖截自Facebook
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逛二手商店最大的樂趣，就是可以花少少的錢，得到意外的驚喜。一名泰國男子日前到日本旅遊時，在二手商店花5泰銖（約新台幣5元）買了一卷舊底片，他回國後將底片沖洗出來，意外發現是一組少女比基尼照，有網友推測相片中的主角是日本的寫真女星。

上個月，泰國籍男子泰蒙（Tamon Rujirongnangkul）到日本旅遊時，拜訪了一間二手商店，並在店內花5元買下一組舊的相機底片。回國之後，泰蒙又花了100泰銖（約新台幣100元）將照片沖洗出來，結果意外發現這是一組少女身穿黑色比基尼、在海邊戲水的清純泳裝照。不過，從少女的妝容打扮以及照片的畫質推斷，這組照片應該是好幾年前拍攝的。

泰蒙將這段有趣的經歷分享在臉書上，並在文末表示「有機會的話，我希望能和照片的擁有者見一面，我也很樂意將這組照片寄還回去」。對此，許多網友也紛紛留言表示，「攝影師應該很懂得利用光影，照片很漂亮」、「好可愛」、「照片看起來好自然」、「為什麼會拿到二手商店賣？好神奇」。

後來，有數名網友指出，照片中的年輕女性可能是現年34歲的日本寫真女星石川加奈（Ishikawa Kana），而這組寫真應是她20年前拍攝的。

有網友推測，照片中的少女應是日本20年前的寫真女星石川加奈。圖截自Faceboo...
有網友推測，照片中的少女應是日本20年前的寫真女星石川加奈。圖截自Facebook
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