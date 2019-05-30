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沙灘婚禮新娘穿泳衣款「婚紗」 網批評太暴露：長輩會生氣

2019-05-30 12:55香港01 記者吳麗善報導

外國一名準新娘為配合沙灘婚禮的主題，選擇了另類「婚紗」，卻遭網友嘲笑。圖／翻攝自...
外國一名準新娘為配合沙灘婚禮的主題，選擇了另類「婚紗」，卻遭網友嘲笑。圖／翻攝自Facebook
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準新娘都費盡心思挑選婚紗，務求以最美一面示人，但品味是主觀的，如果選擇太過「另類」，隨時惹來閒言閒語，一名外國新娘的照片近日在Facebook就引起網友熱烈討論，只因其婚紗非常性感，剪裁幾乎無異於泳衣。

該名相信來自美國的準新娘在沙灘舉行婚禮，為配合主題，打算穿一件米白色無肩帶連身衣，「婚紗」上面有些珠片和類似蕾絲的裝飾，還可以繫上「閃亮亮」紗質裙擺，不過在正面看時，新娘雙腿依然一覽無遺。

一名親友把新娘試身的影片上載到Facebook，留言：「這是她美好的婚紗，她會在沙灘辦婚禮，但這條連身短褲有點太短。」影片截圖其後又被分享到專門批評別人婚禮的Facebook群組，引起議論。

網民意見兩極，有人嘲諷新娘穿得太暴露：「我不需要在婚禮看到你的下體」、「她看起來超蠢」、「這根本不是一條裙，只是件加了蕾絲的花俏泳衣」，還有人叫新娘在男方家人生氣之前趕快穿上衣服。

另方面也有不少人留言讚美：「這是場沙灘婚禮，而她的泳衣／婚紗很美。如果我像她一樣自信，我也會這樣穿」、「神奇女俠在亞馬遜舉行婚禮時應該會這樣穿」、「她穿得很好看，我喜歡設計的獨特性。其實還頗厲害的…不需要批評她」。

上月還有另一名新娘的照片被放到有關群組，由於她的婚紗背面開得很低，幾乎露出股溝，同樣遭到狠批：「老實說，我不管你有多辣，露出股溝永遠都是不好看的」、「在所有長輩都會出席的場合這樣穿有點奇怪」。

延伸閱讀：

圖輯-微胖女孩拍出韓星婚照-為靚要忍受一樣沖擊

新娘不滿親家姪女婚禮穿captain-marvel裙-網民唔撐-整齊就好

文章授權轉載自《香港01》

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