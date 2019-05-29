超正女大生一天狂喝27杯珍奶！上節目變專家：必要時可取代飯

2019-05-29 21:12 香港01 記者抹茶仔／報導



日本女大生愛喝珍奶愛到無法自拔。 翻攝自香港01 分享 facebook

珍珠奶茶風潮近年席捲全亞洲，連日本也出現珍奶店百家爭鳴的盛世。日本年輕人對珍奶的愛好絲毫不亞於中港台，甚至有女高中生提議新年號應改為「珍珠」（タピオカ）。

大學生變珍奶專家

近日有兩位就讀慶應大學的女生出席TBS電視台節目《マツコの知らない世界》，講解日本現時的珍珠奶茶熱潮。

她們結伴嚐遍全國超過1000間珍奶店，平均每天喝三杯，一天最多試過2人一起喝27杯，1年半就花了70~80萬円（約5萬~5.7萬港幣）於珍奶上。

按珍珠大小及口感製作圖表評比。 翻攝自香港01 分享 facebook

推薦喝珍奶的4個步驟

她們會研究不同店舖珍珠的煮法、大小、軟硬及味道，並推薦數個美味品牌，台灣知名的「貢茶」也包含其中。最後亦教大家4個喝珍奶的適當步驟，並表示應按珍珠大小而有不同喝法。

將珍奶變成新文化

奈緒及華戀表示不想珍珠奶茶只局限成年輕人的打卡熱潮，而是想將其化為新的飲食文化。她們認為珍奶是介乎甜品及飲料之間獨特的存在，而且珍珠是碳水化合物，在補充水分同時又能果腹。

她們表示珍珠奶茶必要時可取代一頓飯。 翻攝自香港01 分享 facebook

加上熱量跟一碗白飯差不多，當人們忙到連飯也沒時間吃時，珍奶就可以成為「既能吃，又能喝的補充品」。

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