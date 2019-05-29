「老女僕咖啡店」爆紅！個個身懷絕技 服務完勝美少女

2019-05-29 20:52 香港01 記者今川日語／報導



去過的人都讚不絕口 翻攝自香港01 分享 facebook

關於女僕（メイド），我們可能在電視劇或漫畫中會看到，一般都為富豪或貴族服務。而在現實中，日本把女僕文化發揚光大，成為一種動漫產業中的職業。

尤其是日本秋葉原，有很多二次元主題的女僕咖啡店，店內侍應基本上都是可愛美少女。

女僕咖啡廳的店員通常是年輕美少女。 翻攝自香港01 分享 facebook

所以很多人去日本旅遊，都會去體驗一下女僕咖啡店，一進門就有很多穿著女僕裝的少女來服務，有種成為「主人」或「大小姐」的感覺。但是如果這些可愛的少女，都變成70歲以上的老奶奶，你覺得會是什麼樣子？

高齡女僕咖啡廳位於神奈川 翻攝自香港01 分享 facebook

日本神奈川縣鎌倉市就開設一家「3天限定」的女僕咖啡廳，這裏的店員是一群平均年齡70歲的老人家，其中年紀最高的甚至有77歲。

現在，日本老齡化嚴重，為了解決勞動力短缺，政府鼓勵展者重返社會。所以，這個女僕咖啡店也是為了讓大家重視這個事情，鼓舞更多長者去做自己力所能及的事情，同時鼓勵大家關愛他們，讓他們的晚年生活不那麼孤單。

一進店內老人家便會親切招呼 翻攝自香港01 分享 facebook

比如國內近期就有一個綜藝節目《忘不了餐廳》，就是由黃渤等三位明星，攜手五位患有輕度認知障礙的年長侍應生經營一家中餐廳，豆瓣評分達到9.4分之高。認知障礙，就是記憶缺失，這個節目旨在讓觀眾關注老年人群、關注認知障礙。節目組能夠重視到老年群體的生活現狀，就已經很棒了。

這些長者們或許現在都年事已高，但是也都有過精彩紛呈的年輕時代，是值得尊敬的一代人。所以關愛長者確實是現在值得我們關注的話題。長者曾年輕過，年輕的我們也終會老去。給他們多一些愛，就是在給未來的自己多一些愛。

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