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日本破記錄高溫 網傳多啦A夢模型「熱到融」10萬網友被騙了！

2019-05-29 13:41香港01 記者卡洛兒報導

日本近日瘋傳多啦A夢塑膠公仔都「熱到溶」的照片，引起極大迴響。圖／翻攝自Twit...
日本近日瘋傳多啦A夢塑膠公仔都「熱到溶」的照片，引起極大迴響。圖／翻攝自Twitter「@taco_handmade」
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日本近日被高溫燒滾了！不少地區都錄得超過攝氏35度，其中北海道更錄得高達攝氏39.5度，連多啦A夢（叮噹）公仔都被「融掉」？日本網絡近日瘋傳一張多啦A夢塑膠公仔都「熱到溶」的照片，引起極大迴響，獲超過10萬網友關注。樓主隨後解謎，指這是用藍色的史萊姆黏液「鬼口水」製成的效果，果然成功騙倒許多網民。

日本網民「@taco_handmade」日前趁持續高溫在網上開了一個玩笑，在Twitter上載一張惡搞照片，只見多啦A夢模型的身體好像融掉一樣，只剩下頭部、手腳及百寶袋仍是固體，滲在一灘藍色溶膠中。照片令網民感到非常震驚，不少人驚呼「你住什麼地區？熱得那麼誇張」、「多啦A夢都熱到融了！」、「是品質太爛了吧」、「熱到這樣，人都活不下去吧！」

謎底在翌日揭曉！樓主貼出製作過程的照片解畫，原來「融化」的部分是用藍色的史萊姆黏液「鬼口水」製成，其他白色部分則是模型組件，逐件放在鬼口水上，令人產生融化了的錯覺。

網民發現被騙後沒有生氣，反而大讚樓主有創意，又指如果將他製成商品必定會大買，「融掉的哆啦A夢太可愛了！」有人則笑言，「叮噹果然都是液體做的」。

延伸閱讀：

飲品被外賣員跌落地穿咗窿-台暖男-換個方式喝-網民大讚eq高

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文章授權轉載自《香港01》

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