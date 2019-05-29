遊戲輸不起？14歲富二代27刀斬殺好友 判監3年半

2019-05-29 13:41 香港01 記者李福源報導



法官最後仍裁定圖爾達謀殺罪成，判監三年半，控方則要求加刑至15年。圖／翻攝自Mirror影片 分享 facebook

烏克蘭14歲少年圖爾達（Vasya Turda）獲父親送贈電子遊戲機，於是邀請15歲好友波帕（Vasya Pop）到其豪宅一起打機，豈料圖爾達輸不起，「戰敗」後竟然憤而拿刀狂斬波帕，導致後者身中27刀慘死；法院近日裁定圖爾達謀殺罪成，判監禁3年半。

圖爾達（Vasya Turda）的父親從商，是一名企業大亨。當日他邀波帕到家中打遊戲卻不敵，感覺受辱的他竟拿刀斬殺波帕；波帕負傷逃命，圖爾達卻未有罷手，從後狂追斬，最後波帕身亡，遺體被圖爾達的祖母發現。警方發放的圖片顯示，案發現場遺下一條令人心寒的血路。

波帕的父親米哈伊爾（Mikhail Pop）稱，愛兒的身上有27處刀傷，頭部幾乎被斬斷，死後還有被虐待的痕跡，他形容圖爾達是個「瘋子」。另外消息稱，圖爾達首先在住所二樓襲擊波帕，然後一路追殺至一樓。

辯方稱，圖爾達是受到波帕的騷擾和侮辱，並且曾經在咖啡店裏當着女孩面前下剝他的褲子。不過，法官最後仍裁定圖爾達謀殺罪成，判監三年半，控方則要求加刑至15年。

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