8年開了6次刀！醫學院正妹小腦異常 即將畢業圓夢

2019-05-28 14:29 香港01 記者吳嘉善／報導



克勞迪婭在19歲時發病，歷經8年6次手術，即將畢業成為一名醫生。圖擷自／克勞迪婭IG 分享 facebook 美國德州一名醫科生克勞迪婭（Claudia Martinez），因為小腦扁桃體先天發育異常，在8年內就接受了6次腦部手術，還在最後一次手術期間中風，需要重新學習走路、如廁、刷牙等基本動作。儘管比其他同學花了更長時間，克勞迪婭仍堅持完成學業、即將成為醫生。

臥病在床仍捧書溫習 一圓醫生夢

克勞迪婭在19歲時發病，出現劇烈頭痛、四肢麻痺、吞嚥困難等症狀，其後被診斷出小腦扁桃體下疝畸形（Chiari malformation）及脊髓空洞症（syringomyelia）。醫生告訴她，若不儘快進行手術，頸部以下可能面臨癱瘓，因此克勞迪婭在一周後接受手術，不料出院後又因腦脊髓液外漏而需要再進行另一床緊急手術。

克勞迪婭雖然在那年接受了2項手術，但仍以4.0平均績點（滿分5分）的優秀成績從休斯敦大學（University of Houston）畢業，並考入心儀的醫學院──德克薩斯大學衛生科學中心休斯敦校區（UTHealth）。

進入醫學院後，克勞迪婭的病情反覆，又再接受了4次腦部手術，令她必須留級和停學。她說，在接受各種手術和經常住院的同時，要兼顧學業實在很困難，但她不願就此放棄夢想，因此在病床上仍捧着厚重的課本自主學習。

中風後一度癱瘓 重新學習自理

克勞迪婭在第6次腦手術期間中風，一度全身癱瘓，幸好後來逐漸重拾活動能力，只是連走路、進食、穿衣和洗澡等基本動作都要重新學習。她最初想成為神經外科醫生的夢想，也因無法靈活運用雙手，決定改往復健醫學及神經內科發展。

將於明年畢業的克勞迪婭在Instagram和YouTube分享她的歷程，每年更會組織慈善行，為小腦扁桃體下疝畸形的相關研究籌款。克勞迪婭說：「我想讓別人知道希望是存在的，有時候我覺得自己熬不過去，有時候我會想『如果我只能這樣生存，我寧願死去』，無論情況看起來有多壞，你必須一直相信終究會好轉的。」

克勞迪婭為了兼顧健康及學業，經常在病床上捧着課本自主學習。圖擷自／克勞迪婭IG 分享 facebook

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