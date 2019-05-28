以色列男死後七年 陌生女子替他生下親女兒

2019-05-28 10:56 聯合新聞網 綜合報導



利亞特使用巴魯克遺留下的精子，順利生下女兒希拉。圖擷自 Daily Mail 分享 facebook

以色列一名男子在25歲時因病去世，沒想到在七年後，竟有一位陌生女子替她生下了親生女兒。

根據《每日郵報》報導，現年41歲的利亞特·馬爾卡（Liat Malka）非常想要生一個自己的孩子，但在35歲時仍然單身，因此決定開始考慮精子捐贈。她在網上搜尋各種選擇時，偶然看到一對夫婦在2009年的採訪。這對夫婦解釋他們的兒子巴魯克（Baruch）在一年前去世，而他們正在尋求法律許可，希望能夠使用兒子留下來的精子，完成兒子想要有自己孩子的遺願，且他們已經找到一位願意合作的女性。

曾在海法大學學習生態學巴魯克在23歲時發現他罹患癌症。而他在開始治療前，便將自己的精子冷凍，並留下生物遺志（BioWill），表示如果他死了，希望能找到一個合適的女人用他的精子生下孩子。巴魯克於2008年11月7日去世，享年25歲。

利亞特看到這則消息後，希望深入了解這樣的捐贈方式，便決定聯繫這對夫婦的律師了解更多情況。沒想到，這對夫婦並未如願擁有孫子，因為原本願意合作的女子後來找到意中人成家而退出了這項計畫。這對夫婦後來雖又找到一名女子合作，但經過7次人工受精後，仍未能成功懷孕，且巴魯克的精子也所剩無幾。

利亞特最後與這對夫婦見面，這對夫婦給利亞特看了許多巴魯克的生前照片。「僅僅看這些照片，我就感到激動，他和善的眼神，明快的笑容，簇擁他的朋友們，而且非常英俊。」 因此利亞特決定和這對夫婦簽署合同，讓利亞特擁有精子的所有權，並進行試管嬰兒手術。

利亞特在第二次手術後成功懷孕，並順利產下一名女嬰，取名希拉。現在利亞特會和已經三歲的希拉分享關於巴魯克的故事，並且不擔心沒有父親對女兒的影響。她說：「現今有非常多種家庭的形式，這只是其中一個。希拉知道她沒有父親，但她被愛著而且很開心。」