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嫌太吵！ 保母粥裡「狂倒半包鹽」鹹死2歲男童

2019-05-27 16:46聯合新聞網 綜合報導

俄國一名保母無法忍受2歲男童哭鬧不休，竟在他的粥裡倒入半包鹽，導致男童鹽中毒身亡...
俄國一名保母無法忍受2歲男童哭鬧不休，竟在他的粥裡倒入半包鹽，導致男童鹽中毒身亡。圖截自太陽報
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俄國日前發生了一起駭人聽聞的保母虐童案件，一名現年25歲的保母，因受不了托顧的2歲男童吵鬧不休，不僅拿皮帶抽打他，還在他的粥裡倒了半包鹽，最終導致該名男童中毒身亡。

根據《太陽報》的報導，現居俄國阿爾漢格爾斯克州（Arkhangelsk Oblast region）的黛娜許（Yana Deinesh）今年25歲，育有2名子女，平常擔任保母，替忙碌的父母們照顧孩子。

據了解，受害的2歲男童平時吃飯總是需要三催四請，還時常因為不願意吃飯而哭鬧不休，因此曾遭黛娜許和其家人用腰帶抽打。去年6月的某一天，這名男童再次因不願吃飯又哭又鬧，黛娜許嫌棄他「喜怒無常」，因此在男童的粥裡倒入半包鹽，並強迫他吃下肚，希望他能夠安靜一些。

沒多久，男童感到噁心並陷入昏迷，送醫後醫師雖盡力搶救，但男童最後仍因鹽中毒而不幸身亡。醫院的醫師表示，該男童被迫攝取超過50公克的鹽巴，超出標準60倍。

黛娜許遭逮捕後坦言犯行，後悔「沒有想過做這件事的後果」，但也強調自己「並沒有想害死男童」。後來，檢方依謀殺罪起訴這名保母，而近日判決結果出爐，黛娜許必須接受14年的有期徒刑。

2013年台灣也曾發生震驚社會的鹽奶殺嬰案，一名鄒姓大伯母因妯娌心結，四度在奶粉中摻鹽，不幸讓三個月大的姪女因高血鈉症併發多重器官衰竭而死亡，最終大伯母被依傷害致死罪判處20年重刑定讞。

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