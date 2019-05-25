親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
英首相黯然下台
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

千萬得主是你嗎？快來對3-4月統一發票中獎號碼

等了50年！史上首位「冷凍人」傳將解凍 網問結果呢？

2019-05-25 12:21聯合新聞網 綜合報導

詹姆斯是人體冷凍技術的首例，但目前卻失去了消息。 圖／Alcor Life Ex...
詹姆斯是人體冷凍技術的首例，但目前卻失去了消息。 圖／Alcor Life Extension Foundation官網
分享
許多電影中，會提到「人體冷凍技術」，把一些身患不治之症的患者凍起來，希望未來有更好的醫療技術能復活他們，詹姆斯‧貝德福德（James Hiram Bedford）在1967年成為第一位凍存身體的人，進行第一例人體冷凍手術的尼爾森（Robert Nelson）在2017年宣稱詹姆斯會在當年復活，但卻從此失去消息，許多人認為應該是實驗失敗了。

人體冷凍技術是一種試驗中的醫學技術，把人體或動物在一般攝氏零下196度以下的極低溫情況下，用深低溫保存，並希望可以在未來通過先進的醫療技術讓他們解凍後復活及治療。

被稱為「人體冷凍技術之父」的埃丁格（Robert Ettinger）在1964年提出人體冷凍的概念，並創立人體冷凍組織「Life Extension Society」，對外徵求自願者，並表示組織已經具備技術，當時詹姆斯罹患癌症長期臥床，他決定成為第一例被冷凍保存的人，即使無法復活，也希望能替冷凍人體研究獻上一份心力，他準備10萬美金用於之後身體維護，並在家人陪伴下於1967年嚥下最後一口氣。

人體冷凍技術被美國的《生活科學》雜誌列為10大人腦未解之謎之一，就目前技術而言，能低溫保存的只有血液、細胞和人體器官，目前要保存單個人體器官仍非常困難，主流科技學界還是再研究細胞和組織器官的保存，而也有部分醫學專家認為不具任何醫學價值。

進行這項手術的時候，他們將詹姆斯的身體放進冰水中冷卻，並抽光他全身的血液，再注射進大量的二甲基亞碸（Dimethyl sulfoxide），然後他們將詹姆斯轉移到液氮設備進行保存。詹姆斯多年來被陸續放在各州的冷凍中心，最後1982年送到了「阿爾科生命延續基金會」一直保存到現在。

直到現在50年過去了，以現在的研究來看，當時的手術相當粗糙，詹姆斯被許多人判定沒有復活的可能，尼爾森卻依然相信冷凍技術已經成熟，更宣稱詹姆斯將在2017年甦醒，但最後卻失去消息，之後也沒有再發步任何聲明，許多人認為這項實驗失敗了，但也卻成為了一個人體冷凍技術的重要紀念碑，並將詹姆斯的冷凍保存的當天，也就是1月12日，則定為「貝德福德日」。

2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

男子半夜夢遊咬掉女友拇指 她嚇壞忙提分手

2019-05-25 12:10

噁！美國屁孩做鬆餅加精液 成品送5師品嚐

2019-05-25 10:35

深夜偷上無人列車 德國鐵路女職員穿制服拍AV遭解僱

2019-05-24 19:49

喜歡他到受不了 日女刀刺愛慕對象被逮還露詭笑

2019-05-24 18:12

102歲老奶奶成殺人犯 勒死病友的動機成謎

2019-05-24 16:00

1萬元請寵物保姆照顧愛犬 保母竟帶男人回家親熱

2019-05-24 15:00

影／父載女兒自助加油 靜電引爆現場一片火海

2019-05-24 13:33

三藩市74歲華裔婦晨運遇色魔 遭強拉入屋禁錮性侵5小時

2019-05-23 14:02

一夜致富！窮男寄出一盒DNA 繼承20億莊園變富豪

2019-05-22 18:41
看更多

熱門文章

下一輪中美磋商何時再談？陸慷這樣回

2019-05-24 16:02

影／父載女兒自助加油 靜電引爆現場一片火海

2019-05-24 13:33

喜歡他到受不了 日女刀刺愛慕對象被逮還露詭笑

2019-05-24 18:12

李光耀出櫃孫 與男友南非喜結良緣

2019-05-24 22:18

終局之戰致命錯誤…梅伊撐3年 一敗塗地

2019-05-25 00:09

IMF：川普對中加徵關稅 幾乎全由美企埋單

2019-05-24 14:39

回應美農民瀕臨破產 陸外交部酸言：中國同行深表同情

2019-05-24 15:49

深夜偷上無人列車 德國鐵路女職員穿制服拍AV遭解僱

2019-05-24 19:49

英相梅伊下台後　美媒稱這兩位「普友友」將主導英政壇

2019-05-24 23:16

川普：貿易戰很快會結束 陸：美停止錯誤再說

2019-05-24 14:03

道瓊開盤漲約150點 因川普說貿易戰有可能快速解決

2019-05-24 21:53

貿易戰掀女主播之戰！ 福斯女主播向央視女主播下戰帖

2019-05-25 09:26

中美貿戰擴大 Nike、Adidas等173家製鞋巨頭喊「災難」降臨

2019-05-24 18:32

脫歐挫敗、黨內逼宮 英相梅伊含淚下台

2019-05-25 00:17

脫歐案引不滿 梅伊強忍淚水宣布6月7日辭黨魁

2019-05-24 17:10

美貿易戰新武器 進出口管制齊發

2019-05-25 00:41

歐洲最佳拍片地 連郵差都超美 入鏡卻常當「替身」

2019-05-24 23:06

真人版病嬌！21歲甜美日女多刀刺男 只因「太喜歡他」

2019-05-25 09:53

下任英相？前外相強生呼聲高 硬脫歐恐搖擺

2019-05-25 00:21

蒙娜麗莎沒完工 專家：達文西恐有過動症

2019-05-24 19:05

善變狂人態度軟化？ 川普擬將華為納入貿易協議

2019-05-25 01:54

陸外交部駁斥龐培歐：意識形態分歧不必然阻礙合作

2019-05-24 15:49

脫歐終局之戰失手 英相梅伊江山易手

2019-05-24 22:40

英相梅伊：6月7日卸任 英鎊急升

2019-05-24 17:17

嗆辣裴洛西！只要三兩句 就讓川普哇哇叫

2019-05-24 13:38

102歲老奶奶成殺人犯 勒死病友的動機成謎

2019-05-24 16:00

1萬元請寵物保姆照顧愛犬 保母竟帶男人回家親熱

2019-05-24 15:00

印尼阿貢火山噴發 峇里島機場取消5航班

2019-05-25 09:29

66歲普亭又當爸？傳緋聞女友生雙胞胎男嬰

2019-05-24 14:24

美股收紅 道指在美中貿易戰憂慮下週線連5黑

2019-05-25 06:19

川普維安大陣仗 日動用歷來最多2.5萬警力

2019-05-24 18:33

波音737 MAX復飛在望 傳美FAA最快6月底批准

2019-05-24 19:25

Google再購紐約房產 買價是1996年的100倍

2019-05-24 15:00

英相梅伊將下台 歐盟：對脫歐協議立場不變

2019-05-24 21:26

兩大利空 國際油價周線重挫

2019-05-24 23:45

人造肉市場商機無限 十年後規模達1,400億美元

2019-05-24 18:12

二代鐵娘子梅伊黯然下台 不可能的任務換人接手

2019-05-24 22:57

說「川普準備不及普亭」 提勒森挨罵：笨得像石頭

2019-05-24 13:38

口水戰失控！川普飆：瘋婆子南西 波洛西：我替他禱告

2019-05-24 13:38

噁！美國屁孩做鬆餅加精液 成品送5師品嚐

2019-05-25 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top