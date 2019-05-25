男子半夜夢遊咬掉女友拇指 她嚇壞忙提分手

2019-05-25 12:10 聯合新聞網 綜合報導



男子半夜夜驚症發作，咬掉女友拇指。圖／取自 《太陽報》 分享 facebook

夜驚症是兒童睡眠常見問題，患者睡到一半會突然非常害怕與恐慌，也會有大哭、尖叫、衝撞甚至傷人等狀況。英國一對情侶日前至義大利度假時，男子突然夜驚症發作，在房內大吼大叫，甚至咬掉女子大拇指。雖然知道男子不是故意的，但女子仍無法克服心理障礙，最終兩人便走上分手之路。

根據《太陽報》報導，英國一對情侶馬可（Marco）與賽吉（Sage）至義大利的撒丁島度假一年，某日兩人經過整天的旅行後筋疲力盡的準備入睡，突然一陣尖叫劃破寂靜的夜晚，賽吉也因此驚醒，她發現馬可不斷尖叫、奔跑，並撞倒各個傢俱，賽吉說，她本來以為是有小偷或搶匪等闖入房內，查看後確定沒有，她便試圖安撫馬可。

然而馬可卻突然衝向賽吉，他將賽吉推下床，賽吉因此短暫昏迷，醒過來後她發現自己血流如注，左手大拇指感受到一陣陣劇痛，並發現拇指被咬下一塊肉，她驚訝地想，「我的男朋友怎麼會傷害我？在我摔斷腳踝時都是他在照顧我」，但此刻她正聽見馬可在浴室內咆哮，甚至砸壞馬桶。

待馬可恢復意識後，他緊張地替賽吉消毒傷口，兩人也到處尋找賽吉的拇指，卻仍遍尋不著，推測恐怕是被馬可吞下肚內，事隔幾天後賽吉也因此發高燒。醫師表示，人類咬傷比任何動物更具傳染性，也利用剩餘皮膚替賽吉進行手術，但術後仍無法恢復原狀，賽吉左手拇指較右手短了2公分。

雖然馬可向賽吉再三保證，不會再發生類似事件，但賽吉表示，每晚躺在馬可旁邊，都讓她感到一陣恐懼，「如果他再變成那個怪物怎麼辦」，她表示，雖然知道不是馬可的錯，她仍提出分手要求。