1萬元請寵物保姆照顧愛犬 保母竟帶男人回家親熱

2019-05-24 15:00 香港01 記者李福源／報導



美國加州1名女子花費約1萬元請寵物保姆照顧愛犬，不料保母竟帶男人回家親熱。圖擷自／ABC NEWS 分享 facebook 美國加州一名女子蘿希（Rosie Brown）最近透過提供照顧寵物服務的程式「Wag」，以315美元（約1萬台幣）請來26歲的動物保姆凱西（Casey Brengle），代為照顧兩隻愛犬，豈料凱西不但沒有好好照顧毛孩，甚至帶男友到蘿希家中親熱。

蘿希因為要前往路易斯安那州（Louisiana）參加表兄弟的婚禮，必須離家四日，於是透過「Wag」請人代為照顧愛犬。蘿希表示，凱西有超過200個五星級好評，因此才信任她能勝任。當時凱西表明男友可能會上門找她，但蘿希認為廚房角落裝有居家攝影機，因此並不太擔心、首肯。

豈料婚禮當日，蘿希打開居家攝影程式一看，竟見到凱西帶着一名陌生男子回家，兩人不只半裸在她的家中走來走去，甚至還在她的沙發上交歡。蘿希說，她存了6個月才買下那張沙發，「影片中凱西脫光下半身，又坐又躺，實在令我難以置信。我才剛買下這張沙發，而她坐的位置是我最喜歡的，如今我都不敢再踫那裡了。」此外，凱西還邀請父母上門共聚，原本說好要每日遛狗30至60分鐘，結果凱西每次僅外出幾分鐘就回來，甚至會大喊「賤狗」。

面對蘿希質問為何不穿褲子，凱西稱「那時很熱，而且我不喜歡穿衣服」；至於沒有遵照約定遛狗，她的解釋是「我感到很沮喪，不是對寵物，而是對自己和其他事。我之前和媽媽有爭執，我承認這做法不妥當。」最終蘿希決定向「Wag」投訴，雖然公司有審查動物保姆的背景，但她認為「最好的是當保姆到僱主家時，負責公司也要有人監督」。

事後「Wag」回應稱，有規定動物保姆不能帶其他人到僱主家，因此凱西的行為有違公司章程，絕不能接受。

提供照顧寵物服務的程式「Wag」。圖擷自／ABC NEWS 分享 facebook

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