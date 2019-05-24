影／父載女兒自助加油 靜電引爆現場一片火海

2019-05-24 13:33 聯合新聞網 綜合報導



⚠#ImágenesSensibles ⚠ ⛽🔥 Así ocurrió el incendio de un bidón en Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro. Un adulto y una menor resultaron lesionados.



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現在許多加油站都設有「自助加油區」，通常每公升的油價比人工加油的油價便宜，吸引許多開車族使用。但是，使用自助加油時，記得要先消除身上的靜電，避免引發爆炸起火。墨西哥便發生這樣的爆炸意外，畫面曝光讓大家都嚇壞了。

這起事件發生在墨西哥克雷塔羅省（Querétaro）。從墨西哥媒體《El Universal》在推特上釋出的畫面可以看到，爸爸手拿油槍加油，女兒在旁觀看。沒想到油才加到一半時，突然轟地一聲，猛烈的火勢突然竄出。爸爸情急之下抽出油槍，反而導致汽油漫灑，現場呈現一片火海。

根據當地政府的說法，這是由靜電引起的「爆燃現象」。通常是因為司機下車後沒有碰觸金屬車門「放電」而直接手握油槍，當汽油揮發的氣體接觸到外面的空氣，再加上手上的靜電，便會引發起火。而這次的事件可能由小女孩所穿著的衣服所帶來的靜電引起。所幸警方和救援人員即時到場控制情況並照顧傷患，小女孩遭受一度和二度灼傷，爸爸只有輕度燒傷，兩人都已脫離危險。

墨西哥一對父女使用自助加油，沒有先放掉靜電，引起大火。圖擷自 推特 分享 facebook

「119消防聯網」也曾在臉書專頁教導大家，在自助加油時如何防範靜電：

1. 加油前先放電，下車後用手觸摸金屬物或者牆壁，都可以將身上的靜電釋放掉。

2. 加油過程中不要回到車內，否則身上會再次被附上靜電。

3. 在加油前最好將加油槍在油箱口輕碰一下，以消除靜電。另外，在加油時將油槍儘量的深入油箱口，這樣可以減少汽油蒸汽的揮發。

4. 加完油不要馬上拔出加油槍，避免油槍頭上還有殘餘的油滴，如果遇到火星會引起火災。

另外，萬一遇到到起火，千萬不要驚慌，馬上停止加油，儘快找滅火器將火撲滅。切記不要將加油槍拔出來，因為油箱內沒有空氣，不大可能起火。