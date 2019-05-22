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一夜致富！窮男寄出一盒DNA 繼承20億莊園變富豪

2019-05-22 18:41聯合新聞網 綜合報導

喬登原本是護理師。 圖／擷自twitter
喬登原本是護理師。 圖／擷自twitter
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人人都夢想一夜致富，英國一名31歲男子就真的因為成功驗證DNA，繼承父親1536英畝、價值20億的莊園，從護理師翻身大富翁。

BBC報導，31歲的喬登（Jordan Adlard Rogers）原本是名護理師，住在社會住宅，每天都要為帳單和生活煩惱，但他從沒忘記媽媽在他8歲時告訴他的秘密：他的父親很可能是潘羅斯莊園（Penrose Estate）的主人查理斯（Charles Rogers）。

喬登過去曾多次寫信給查理斯查證，希望雙方能驗DNA確認到底是不是父子，但終究沒得到回音，去年喬登又寄出一封信並附上DNA試劑，沒想到竟然收到律師的回覆！

原來查理斯晚年因為染上毒癮、長期營養不良，2018年時在車內吸毒過量死亡。查理斯的律師一見到喬登，便相信DNA測試的結果，因為喬登和爸爸實在太像一個模子刻出來了。

於是，喬登繼承1536英畝、粗估價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的莊園，每年更能從信託基金獲得5.2萬英鎊（約新台幣209萬元），他計畫帶女友到紐約度假，也在社群媒體上分享自己的好運。

「人們都說我很幸運，不過我還是想在爸爸活著的時候告訴他，我是他兒子。」喬登表示，他絕對不會忘記自己來自哪裡，雖然他現在不需要工作，但仍希望為社會盡一份心力，未來希望建立慈善機構，幫助窮苦的社區居民。

喬登繼承1536英畝、粗估價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的莊園。 圖／擷...
喬登繼承1536英畝、粗估價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的莊園。 圖／擷自twitter
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超級富豪DNA英國護理師奇聞

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