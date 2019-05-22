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愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35聯合新聞網 綜合報導

桑達特為了追求小姨子，不惜殺害結婚多年的妻子。圖擷自PerthNow
桑達特為了追求小姨子，不惜殺害結婚多年的妻子。圖擷自PerthNow
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澳洲發生一起駭人命案！一位人夫疑因愛上小姨子，去年8月趁著兩個孩子熟睡後，不但殺害結婚多年的妻子，並連夜在後院挖洞掩埋。後來更試圖在掩埋處蓋一座游泳池，打算永久埋藏遺體。沒想到在開挖的過程中屍體被工人發現，整起命案因而曝光。

根據澳洲媒體《PerthNow》報導，澳洲伯斯的37歲男子桑達特（Ahmed Dawood Seedat）涉嫌殺害自己的妻子優瑟福（Fahima Yusuf），並曾利用Google搜尋如何掩埋屍體。

桑達特去年8月31日在家中趁5歲和2歲的孩子睡著時，殺害自己的妻子，並在後院挖洞將妻子的遺體埋起來。事後，他編了各種故事向優瑟福的親戚解釋為何妻子不見了。桑達特告訴孩子和鄰居，妻子去英國接受眼科手術；對岳父說妻子離家出走，甚至請了朋友冒充警察打給岳父，向他保證妻子沒事。桑達特則和優瑟福的妹妹哭訴她姐姐背棄婚姻去了國外。

檢察官尼可拉斯（Nicholas Cogin）表示這是桑達特為了追求小姨子，而不惜殺害妻子的一場預謀犯罪。檢察官透過桑達特的簡訊語氣證明，桑達特想與小姨子建立關係。另外，根據搜查發現，桑達特在殺害妻子六週前，不但利用了Google搜尋如何「埋葬」和「火化」某人，還搜尋了「如果姊姊死了，你能嫁給你的姐夫嗎」等關鍵字。

只是，桑達特沒有料到原以為完美的犯罪，竟然因為想要隱藏遺體而興建的游泳池被曝光。雖然桑達特已坦承犯罪，但不肯確實交待犯罪過程以及殺害妻子的方式，死者死因仍然不明。本案將於5月27日判決。

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