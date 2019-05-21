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南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22聯合新聞網 綜合報導

南韓發生一起離譜的「幼犬性侵案」。圖擷自／KAPCA Instagram
南韓發生一起離譜的「幼犬性侵案」。圖擷自／KAPCA Instagram
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犬貓長期以來作為人們飼養的寵物，許多人將牠們視為自己的家人疼愛，但是南韓卻發生一起離譜的「幼犬性侵案」。一名年約20幾歲的男子在喝醉後，看見有隻被綁在路邊的小狗，竟然當眾脫褲、抱著幼犬狂磨，直到路人報警後被捕，過程長達十幾分鐘，事後該名男子辯稱「不記得了」，引起社會怒火沸騰。

綜合媒體報導，這起事件發生在南韓京畿道，涉案男子今年28歲，在17日夜間12點20分左右，在街頭看見一隻三個月大的白色南韓國犬「珍島犬」被綁在餐廳門口，竟然起心動念，將小狗強押在地、脫褲性侵，隨後路過民眾報警，被利川警察署警員依違反動物保護法及公然猥褻等罪名逮捕。警方表示，該名男子表示自己在犯案時喝醉，接受調查時稱自己什麼都不記得。

南韓預防虐待動物聯盟（KAPCA）在Instagram表示「這起可怕的事件發生在利川，3個月大的小狗被路過的行人性侵，並對牠的身體造成傷害，該名男子僅僅是以娛樂、滿足欲望為目的而傷害動物，這明顯違反動物保護法」。因此KAPCA在20日發起一項請願連署，題目即是「對利川的動物案件採取強烈懲罰，並敦促制定國家反虐待動物措施」，不到一天已有1.5萬多人連署。

根據KAPCA的消息指出，這隻受害幼犬在送醫後，並沒有生命危險，但卻因為驚嚇，至今還不能正常大小便。不少網友十分關心案情後續，在網路上批犯案男子「太瘋狂了」、「我第一次覺得應該判死刑」、「難以置信」、「怎麼可能對狗作出這種事」。

珍島犬為產於南韓全羅南道珍島郡的純種犬種，是代表韓國的世界名犬，身為獵犬，其忠誠、勇猛等好品性受到韓國人喜愛。

南韓猥褻性侵寵物

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