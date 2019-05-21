真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01 香港01 記者鄧柳媚源／報導



Nicci Sanders事後回想死裡逃生的經歷，都感到相當驚訝及幸運，形容事件是奇蹟。圖擷自／Nicci Sanders臉書 分享 facebook 「絕命終結站」是不少人心中的經典恐怖電影，戲內不同的「死法」都令人觸目驚心。想不到電影情節差點成為現實，美國一名女子13日駕車上班途經高速公路時，前方一輛卡車的吊臂未固定，導致卡內的工字鐵跌出，直飛向女子的車頭，幸好她及時左轉，工字鐵雖然插進擋風玻璃，但與她的頭還有幾厘米的距離。女子事後回想死裡逃生的經歷，都感到相當驚訝及幸運，形容事件是奇蹟。

居於美國猶他州雷頓市（Layton, Utah）的辛達（Nicci Sanders）13日早上，如常駕駛私家車上班，途經高速公路時，她留意到前方的車輛突然轉向，其後看到一個巨型物體正向其車頭方向飛來，「一切就像慢動作一樣，我看到那鐵柱向著我飛過來，當時心裡只想着：『我要死了，我會死』」。

辛達憶述事發經過時表示，當時她其實不懂該如何反應，「我真的不知道該做什麼，只能嘗試控制住我的車，盡可能向左移動，同時保持不衝出高速公路的防撞欄」。最終長達1.2公尺的工字鐵雖然擊中車頭，並插進擋風玻璃內，但幸運地在她喉嚨前數厘米停下。

辛達指出當時車內滿是玻璃碎，「我從頭到腳都被玻璃覆蓋」，但幸運的是她絲毫無損，甚至連輕微擦傷都沒有。辛達形容經歷就如「奇蹟」，表示「如果我不是完全專注駕駛的話，我會死的，附近的人也可能會」。

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