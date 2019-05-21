警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01 香港01 記者吳嘉善／報導



英國一名女子在11歲時遭到性誘拐，5年間被販賣到不同城市被超過100人性侵。示意圖／ingimage 分享 facebook 英國一名女子在11歲時遭到性誘拐，5年間被販賣到不同城市被超過100人性侵，但警方拘捕的竟然是飽受虐待的受害者，而非加害予她的人。

遭強迫吸毒竟被控藏毒

英國近年揭發多起兒童性誘拐（grooming）案件，犯罪分子主要以家庭環境較差的兒童及青少年為目標，佯裝友好接近受害人博得信任，然後施以性侵，繼而透過酒精、毒品和暴力來加以控制，還會讓其他戀童癖者侵犯受害人而從中獲利。

凱西（Cassie Pike）來自英國西哈利法克斯（Halifax），她的父親染有毒癮及暴力傾向，母親患有罕見腦部疾病，因此缺乏父母照顧的凱西被犯罪集團盯上，誘拐後被迫成為性奴。自11歲開始，凱西遭販賣到不同城市，被超過100名男子性侵，受害過程達長達5年之久。

現年23歲的凱西控訴，哈利法克斯警方當年對她的受害情況一清二楚，卻沒有拘捕那些犯罪分子和戀童癖，反而5度拘捕她。當天凱西被強迫吸毒，警方以藏有毒品的罪名予以拘捕；凱西13歲時與另一名女童坐上施暴者的車，警方又指控她協助兒童性罪行。凱西憶述：「難怪我當時覺得錯的是自己，我真的很傷心和迷茫，尤其是當他們（警方）暗示，另一個女孩被侵犯是我的錯。」她繼續說道，自己當時只是個被不法分子掌握住生命的15歲女孩，「他們怎可以說我才是罪犯呢？」

超過100人涉案 卻僅18人入獄

除此之外，學校也明顯失職，因為凱西曾在受虐後，穿著骯髒的衣服、嘴角流血回學校考試，卻沒有任何老師或社工伸出援手。直到2011年，在羅奇代爾（Rochdale）發生同類型案件，引起社會關注，凱西才終於鼓起勇氣報警。凱西的供詞令18名施暴者被判入獄，但她表示，侵犯過她的男子超過100人，大部分逍遙法外，更可怕的是可能還在侵犯其他兒童。

凱西其後指控哈利法克斯議會，當地機關明明察覺她有受虐跡象，但多次袖手旁觀，訴訟結果凱西獲判勝訴。凱西的回憶錄本月出版，雖然過去的噩夢依然纏繞著她，但如今育有2名子女的凱希表示，目前最重要的是為孩子提供安穩的童年，以免他們遭到同樣遭遇，「我非常嚴厲，但他們知道我有多愛他們。」

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文章授權轉載自《香港01》