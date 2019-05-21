11歲「天才神童」大學旁聽爆紅！ 3年後曝光現況

2019-05-21 10:07 聯合新聞網 綜合報導



美國一名天才兒童丹尼爾，2016年當時才11歲的他，曾因到大學旁聽爆紅，三年後現況曝光。圖／擷取自youtube 分享 facebook

14歲時大多數人可能還在念中學，仍處於青少年時期。美國一名天才兒童丹尼爾（Daniel Liu），2016年當時才11歲的他，在數學及科學方面，表現出超乎常人，還到大學旁聽，被一旁的女大生拍下後爆紅，三年後過去了，他的近況曝光也令眾人吃驚。

丹尼爾參加了白宮科學展（White House Science Fair），贏得了31萬的獎學金。圖／取自推特 分享 facebook

綜合外媒報導，丹尼爾從國小五年級跳級至高中，11歲時自學完成大學化學課程，2015年還曾參加「You Be the Chemist（你是化學家）」比賽，擊敗3萬多名學生，成為史上年紀最小的冠軍，還被邀請至白宮表彰。2016參加了白宮科學展，贏得了1萬美元（約31萬台幣）的獎學金，連美國總統歐巴馬都和他有過一面之緣。

他2016年到俄亥俄州的托雷多大學旁聽化學課時，對一旁的女大生說「有問題可以問我」，讓女大生相當訝異，並把遭遇PO上網，也讓丹尼爾一夕間爆紅。

丹尼爾在13歲時，就加入托雷多大學的化學研究小組，成為教授莫西特的助教，研究如何用便宜又環保的方式製作藥物及殺蟲劑，論文發表於《美國化學會志》（JACS），目前14歲的他擔任有機化學助理教授麥克爾的研究員。

托雷多大學規定，因擔心環境健康與輻射安全，實驗室不允許12歲以下孩童進入，不過丹尼爾成績過於優異，11歲時在父母同意下就進入實驗室工作，麥克爾覺得丹尼爾非常有趣，「他智力跟成年一樣，社交方面，仍是個孩子」。

聰穎之外，研究小組表示丹尼爾也很努力，每天都會到實驗室，不只專研化學，還會研讀西班牙語課程完，再去實驗室，每次實驗結束後，也會主動將儀器洗乾淨，誇獎丹尼爾與大家相處融洽，「就像與普通博士生一起共事」。

不少網友看到丹尼爾近況紛紛留言，「曾和天才級的人當同學，他想東西的速度大概是我的十倍…」、「我現在成年了，不只社交能力像小孩，智商也有點類似小孩」、「希望他能好好利用這個優勢去多做好事」。