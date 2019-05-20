親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

魚皮造陰道 全球首名變性人接受手術：「第一次覺得像個真女人」

2019-05-20 11:00香港01 撰文：吳嘉善

醫生首先在馬朱下體切出開口，然後放入包住管狀模具的魚皮。（影片截圖）
醫生首先在馬朱下體切出開口，然後放入包住管狀模具的魚皮。（影片截圖）
分享
巴西一名化名馬朱（Maju）的女子20年前接受變性手術，其後陰道變窄並塌陷，致無法享受性生活。上月23日，馬朱在再次接受手術，醫生為她置入仿製成陰道的魚皮，成為全球首名接受類似手術的變性人，她說對術後效果非常滿意 ，「這是我一生首次感到完整，像個真正的女人一樣。」

術後需用「棉條」支撐半年

35歲的馬朱在1999年接受變性手術，但10年前開始陰道變窄變短，甚至坍塌。由於行房太痛，馬朱寧願完全放棄性生活，得悉有醫生能用吳郭魚（tilapia，又名羅非魚、非洲鯽魚）的魚皮製成人工陰道，她決定一試並在上月23日接受手術。

主診醫生貝澤拉（Leonardo Bezerra）首先在馬朱下體剪出開口，然後放入包住管狀模具的魚皮，6日後貝澤拉再將模具換成矽膠製的「大型棉條」，支撐陰道壁半年以免其閉合；魚皮最後會被人體吸收，加速傷口癒合並轉化成類似陰道的組織。

手術用的魚皮會先經特別清洗和消毒，然後再用輻射殺死所有細菌。（影片截圖）
手術用的魚皮會先經特別清洗和消毒，然後再用輻射殺死所有細菌。（影片截圖）
分享

可減低排斥和感染風險

馬朱在手術後說：「我對效果感到非常興奮，人生首次覺得完整，像個真正的女人一樣。」貝澤拉也說病人康復進展良好，「她行動自如，沒有疼痛，能正常小便，我們相信幾個月後她就可以進行性行為。」

貝澤拉指出，許多變性人也會遇上陰道變窄的問題，因為傳統手術會移除陰莖內部組織，將皮膚向內翻成陰道，收入尿道和直腸之間；而病人通常也會接受荷爾蒙療法，導致陰莖和睪丸組織萎縮，所以由陰莖構建的陰道亦會變小。

手術用的魚皮先經特別清洗和消毒，然後再用輻射殺死所有細菌，處理完的魚皮沒有鱗片或味道，就像一塊凝膠。吳郭魚皮像人類皮膚一樣堅韌和有彈性，而且富含膠原蛋白，可以刺激細胞生長並促進傷口癒合，大大減低術後排斥和感染的風險。

延伸閱讀：

未婚夫令不可能成真　「鬍鬚佬」意外懷孕遭歧視：為了兒子值得

普通刀「磨到幾利都得」　百元利刀亦可勝過萬元鈍刀

文章授權轉載自《香港01》

手術變性輻射陰莖非洲

相關新聞

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

泰國新生兒遭小媽媽遺棄 黑狗救嬰成英雄

2019-05-18 18:34

奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26

玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39

發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50

陸客狂挖日本牡蠣… 滿地都是殼讓居民怒了

2019-05-18 08:47

日本整容老江湖挑戰明星臉 整完石原聰美再變廣瀨鈴

2019-05-17 21:44

誤食罕見毒物 女子離奇「頭部爆炸」身亡

2019-05-17 20:50

誰說直播一定要清涼？正流行「吃、躺、讀書」療癒系網紅

2019-05-17 14:50

19歲孕婦慘遭開腹奪嬰 丈夫痛哭

2019-05-17 14:50
看更多

熱門文章

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

客人是神？日本待客「太有禮」業界掀革命

2019-05-19 20:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

2019-05-19 14:26

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

箱根山地震活動增加 火山噴發警戒升級

2019-05-19 20:26

低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

華為遭封殺後 任正非首受訪：成長會放緩但有限

2019-05-19 11:34

種族歧視惹爭議 歐洲歌唱賽爆氣

2019-05-19 17:04

澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49

印尼豐收 全球咖啡豆降價囉

2019-05-19 12:47

日本衝地方經濟 推「城泊」觀光

2019-05-20 01:15

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

影／「畢業生學貸我全包！」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

紐時：川普可能特赦犯下戰爭罪的美軍

2019-05-19 18:33

蘋果庫克：我這一代未能處理氣候議題 因為淪於口水戰

2019-05-19 18:20

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

沙國可樂 價格翻倍

2019-05-20 00:17

北極海…列強角力新戰場

2019-05-20 00:33

今年畢業生找工作容易 但沒空慢慢學

2019-05-19 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top